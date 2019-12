Dan Petrescu, despre depunctarea Astrei: "100% isi vor lua punctele inapoi si e mai bine asa" Ce mesaj le transmite adversarilor la titlu

Din articol Antrenorul a vorbit despre depunctarea Astrei si despre lupta la titlu

Dan Petrescu pleaca in vacanta la Dubai.

Dan Petrescu s-a declarat extenuat la plecarea in vacanta si a spus ca simte nevoia sa se odihneasca. Petrescu a mai zis ca acest an a fost cel mai bun din cariera de antrenor:

"A venit vremea vacantei, dar vad ca nu ma lasati. A fost un an foarte greu, am nevoie de odihna si de liniste. A fost cel mai bun an din cariera mea de antrenor, dar dupa un asemenea an vrei sa te odihnesti si sigur o sa vreti sa va dau declaratii, dar o sa fiu mai odihnit, mai fresh si mai inteligent poate.

Am fost cu echipa, dupa cu familia. Acum merg la fete in Dubai sa sarbatorim iar. Anul 2020 sper sa fie cel putin la fel de bun, noi tot timpul ca antrenori ne dorim mai mult. Si cand jucam fotbal sau acum cand antrenez imi dorec mai mult. Din punct de vedere profesional va fi greu sa obtin mai mult, dar asta imi doresc", a spus Dan Petrescu.

Antrenorul a vorbit despre depunctarea Astrei si despre lupta la titlu

Astra va fi depunctata cu 3 puncte pentru ca nu a platit anumite datorii la finante. Dan Petrescu spera ca Astra sa isi primeasca punctele inapoi si campionatul sa fie castigat pe teren, nu in culise:

"Eu le doresc bafta multa, sarbatori fericite si sa dea Domnul la anul sa castige cel mai bun. Nu vreau ca adversarii sa piarda puncte, imi doresc ca Astra sa primeasca punctele inapoi. Campionatul trebuie castigat pe teren, nu in culise. 100% ei vor lua punctele inapoi si e mai bine asa", a mai spus Dan Petrescu.