"Va fi o lupta grea!" De cine se teme Dan Petrescu in lupta pentru titlu! Ce a spus antrneorul celor de la CFR inainte sa plece in vacanta

Dan Petrescu a vorbit despre lupta la titlu din Liga 1.

Dan Petrescu s-a declarat extenuat la plecarea in vacanta si a spus ca simte nevoia sa se odihneasca. Petrescu a mai zis ca acest an a fost cel mai bun din cariera de antrenor



"Cred ca toate sase care vor fi in play-off vor avea sanse si cinci se vor bate pana la final. Hagi va fi 100% in play-off. Nu cred ca va fi Botosani, cele care sunt acum in primele sase vor fi acolo. Ma voi uita la meciurile din Anglia, poate voi merge la meciuri in Emirate, ca am prieteni multi daca am antrenat acolo. Dar macar o saptamana voi fi mai relaxat, altfel nu se poate, o iau razna. De dimineata pana seara stau numai la fotbal", a declarat Dan Petrescu.