Dan Petrescu, bataie cu John Terry! "Cine e ma asta? Nu stie nimic!" Amintiri FABULOASE din perioada cand juca la Chelsea

Dan Petrescu era la Chelsea in perioada in care John Terry avea doar 18 ani.

Conflictul dintre cei doi s-a produs in urma cu peste 20 de ani, cand cei doi erau coechipieri la Chelsea Londra. John Terry avea doar 18 ani in acel moment, dar Dan Petrescu a iesit cam sifonat din disputa.

"Eu am zis ca John Terry nu o sa ajunga fotbalist. Bine, asta se intampla cand el avea 18 ani. Am zis: 'Cine e, ma, asta? Nu stie nimic!'. Si m-am certat cu el, m-am batut cu el la primul antrenament. A fost bataie! El a castigat! N-ai vazut cat era? Eu ma credeam smecher. Dupa am devenit prieteni buni. Am gresit, a fost cel mai mare jucator din istoria lui Chelsea", a spus Dan Petrescu pentru digi.

John Terry a scris istorie in tricoul lui Chelsea, echipa de la care s-a retras anul trecut. Din 1995 pana in 2017 a jucat Terry la echipa londoneza.