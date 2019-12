Orgolii mari! Dan Petrescu ii da replica lui Razvan Lucescu: "Eu nu m-am ales antrenorul anului!"

Antrenorul lui CFR Cluj raspunde criticilor.

Dan Petrescu a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului in ancheta GSP, la vot participand cititori, jucatori, jurnalisi, antrenori si oficiali ai cluburilor. "Bursucul" a castigat campionatul in sezonul trecut si a mers mai departe cu echipa din Gruia in primavara Europa League.

In urma cu cateva zile, Razan Lucescu considera ca el era indreptati sa obtina trofeul pentru antrenorul anului: "Niciun alt antrenor din Romania nu a castigat in acest an un campionat fara infrangere sau un trofeu Champions League. Insa anchetele nu se discuta. Totusi, rezultatele sunt clare si raman, iar ele sunt indiscutabil in favoarea mea!"

Acesta castigat titlul in Grecia cu Paok, fiind neinvins, performanta ce n-a mai fost egalata de 50 de ani in campionatul elen. A urmat apoi mutarea la Al Hilal, unde a cucerit cel mai prestigios trofeu din orient: Liga Campionilor Asiei. De asemenea, Lucescu Jr. a obtinut si locul 4 la Campionatul Mondial al Cluburilor desfasurat in Qatar, unde a avut evolutii deosebit de bune.

Dan Petrescu a tinut sa-i raspunda bunului sau prieten, fiind de parere ca el nu are nicio vina in toata aceasta poveste.

"Vreau sa spun un lucru: Dan Petrescu nu s-a ales singur in ancheta. Alti antrenori s-au ales singuri. Pe mine m-au ales oamenii, ziaristii, capitanii si conducatorii. Am o intrebare pentru cei care nu m-au pus în TOP 5: chiar nu meritam să fiu acolo? Inteleg că Razvan e suparat. E prietenul meu, dar de ce sa fie suparat pe mine?", a spus Petrescu pentru DigiSport.