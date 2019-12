"Eram jucator la Steaua atunci! Ne-au chemat inapoi la Bucuresti!" Unde l-a prins Revolutia din '89 pe Dan Petrescu

Dan Petrescu a rememorat momentele din decembrie 1989.

La 30 de ani de la Revolutie, Dan Petrescu a vorbit despre acele zile in care romanii isi cereau si isi obtineau libertatea. Petrescu era jucator la Steaua in acel moment, iar Revolutia l-a prins in vacanta, la Poiana Brasov.

A fost chemat de club la Bucuresti si i s-a transmis sa stea in casa.



"Eram la Poiana Brasov, in vacanta. Nu schiam, nu stiu sa schiez. Eram tanar... Ne-au chemat inapoi la Bucuresti si ne-au zis sa stam in casa. Eram jucator la Steaua atunci. Am stat acasa si am asteptat. Nu ne-au lasat sa mai venim la club. Nu prea intelegeam ce se intampla. Eu eram cu fotbalul, nu ma pricep la altceva. Noi, fotbalistii, am fost bine si inainte, dar si dupa", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.