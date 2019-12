BOMBA finalului de an? Dan Petrescu a anuntat ca e gata sa plece de la CFR chiar inainte de anul nou!

Dan Petrescu a recunoscut ca despartirea de gruparea din Gruia este aproape.

"Bursucul" are un sezon de vis cu CFR Cluj, cu o calificare in "primavara europeana" si primul loc in Liga 1 asigurat inainte de pauza de iarna. Datorita rezultatelor excelente, antrenorul spune ca are oferte si ca e gata sa paraseasca echipa campioana pana de anul nou.

"Nu se stie inca daca o sa raman la CFR! Sunt in discutii, negocieri. O sa vedem ce o sa fac. Pana de anul nou trebuie sa ma hotarasc, sa iau o decizie. Stiti cum e in fotbal: fiecare antrenor are un pret sau o ambitie. Clubul nu stie, ce trebuie sa stie ei? Eu am contract si ei spera sa raman. Am facut rezultate mai mult decat bune. Eu sunt fericit aici, am mana libera", a declarat Dan Petrescu, la DigiSport.

Antrenorul a spus in mai multe randuri ca isi doreste sa antreneze in Italia sau Anglia, in special la Chelsea, echipa unde a evoluat ca jucator. Cu toate acestea, zvonurile spun ca Petrescu e dorit in Rusia, iar banii oferiti ar putea fi criteriul decisiv pentru aceasta mutare.

CFR Cluj a terminat anul pe prima pozitie in Liga 1, cu 44 de puncte, la o lungime distanta de Astra Giurgiu. Podiumul este completat de FCSB, cu 39 de puncte, care are insa un meci mai putin disputat.