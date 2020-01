A dat 600 000 de euro pe el, dar il BLOCHEAZA la FCSB! Decizia curioasa a lui Gigi Becali in privinta ultimului jucator de nationala pe care l-a cumparat

Gigi Becali a cheltuit o suma importanta pe el si anunta ca va face parte din echipa care se va lupta pentru titlu in primavara lui 2020.

Numai ca situatia lui Darius Olaru pare sa se fi schimbat radical in ultimele saptamani. Becali se gandeste sa-l mai lase pe internationalul U21 inca 6 luni la Medias pentru a fi sigur ca va primi timp de joc, anunta Digisport. La FCSB, mijlocasul ofensiv nu are aceasta garantie, iar Becali e constient ca lunile pierdute vor fi recuperate cu greu de fotbalistul in varsta de 21 de ani. Olaru e titular cert la Gaz Metan, pentru care are 21 de partide jucate in acest sezon. Olaru a marcat de 3 ori si a dat doua pase decisive in meciurile disputate in 2019.

Transferul sau l-a costat pe Becali 600 000 de euro.