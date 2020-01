Oficialii FCSB au lamurit situatia lui Planic! Ce se va intampla cu jucatorul de origine sarba dupa ce Becali a declarat ca este dispus sa il lase sa plece

Bogdan Planic (27 ani) este unul dintre cei mai importanti jucatori ai FCSB-ului.

Jucatorul sarb este un om de baza in echipa lui Gigi Becali, insa fanii s-au ingrijorat din cauza contractului sau, dupa ce patronul FCSB a declarat ca daca jucatorul nu va accepta conditiile sale contractuale, este liber sa plece la alta echipa.

MM Stoica a vorbit la Digi Sport despre situatia sarbului si a lamurit ce se va intampla cu fundasul.

"Planic mai are un an si jumatate de contract cu Steaua. Nu este un subiect, plus ca este greu de transferat. Avem nevoie de el, e important", a declarat Mihai Stoica la Digi Sport.