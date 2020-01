REZULTAT ZDROBITOR! Suporterii FCSB l-au sfatuit pe Becali in privinta lui Gnohere! Ce ar trebui sa faca patronul cu "Bizonul"

Gigi Becali ia in considerare sa renunte la Gnohere in perioada urmatoare.

Patronul FCSB nu il mai vede pe "Bizon" ca fiind parte din echipa in sezonul urmator si se gandeste sa il lase sa plece, in schimbul unei sume frumoase de bani. Acesta are deja o oferta pentru Gnohere, iar faptul ca nu mai face parte din planurile tactice ale antrenorului, Vintila, cantareste mult.

www.sport.ro a realizat un sondaj prin care fanii FCSB au fost intrebati daca ar trebui sau nu pastrat Gnohere, iar rezultatul a fost unul zdrobitor. 74.26 % din romani au votat pentru pastrarea acestuia la echipa lui Gigi Becali, mai exact 2383 de voturi pozitive, din 3209 voturi exprimate.