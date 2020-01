Se insala Becali ca renunta si la Gnohere? Ce s-a intamplat cu atacantii FCSB din ultimii 10 ani, dupa ce au plecat

Vezi lista atacantilor FCSB-ului din ultimii 10 ani.

Becali vrea sa schimbe lucrurile in lotul echipei pe care o patroneaza, renuntand deja la Tsoumou si la Chorbadzinsky. Acesta are o oferta si pentru Gnohere, si se gandeste sa il lase pe francez sa plece, mai ales ca nu mai face parte din planurile tactice ale lui Vintila.

In ultimii 10 ani, FCSB a "rulat" nu mai putin de 17 atacanti centrali, iar dintre acestia, doar 3 au reusit sa renasca. Keseru a devenit golgheterul lui Ludogorets, o echipa de Champions League, Tucudean a avut un 2019 fantastic la CFR, la fel cum si Alibec a renascut la Astra.

Iata mai jos lista atacantilor care au plecat de la FCSB in ultimii 10 ani, si ce s-a intamplat cu ei. Multi dintre jucatori s-au retras la scurt timp de despartirea de echipa, iar altii au tot schimbat echipele fara succes.

Kapetanos - Grecul a venit in 2008 la FCSB si a jucat timp de doua sezoane, perioada in care a inscris 31 de goluri in 81 de meciuri. A plecat la CFR Cluj, pentru a se intoarce 3 ani mai tarziu ca sa bifeze inca 8 meciuri in care a dat 3 goluri. A jucat apoi la Skoda Xanthi si s-a retras de la Veria, in 2017. A luat o Cupa in 2011 si un titlu in 2014, cu FCSB, si un titlu cu CFR in 2012.

Ricardo Pedriel - A jucat doar 4 meciuri la echipa mare, fara sa inscrie, fiind trimis des la echipa a doua a FCSB. A plecat in Turcia, bifand echipe mediocre ca Giresunspor sau Sivasspor.

Bibishkov - Un meci, zero goluri, cedat la Academica in Portugalia, unde a bifat de asemenea un meci, zero goluri.

Marius Bilasco - Patru goluri a bifat Bilasco la FCSB in sezonul 2010-2011, castigand Cupa Romaniei. A mai jucat apoi 22 de meciuri la Tianjin Teda, Energie si Rapid, retragandu-se la un an de la plecarea de la FCSB.

Tatu - Unul dintre cei mai slabi atacanti ai ros-albastrilor, Tatu a plecat dupa 2 ani de la FCSB pentru a juca in Thailanda, de unde s-a retras la 3 ani de la plecarea din Romania.

Rusescu - Singurul atacant care s-a intors la FCSB cu succes, Rusescu a avut parte de sezoane nereusite la Sevilla si Braga, intorcandu-se apoi in 2014 la FCSB, pentru care a dat 13 goluri si alaturi de care a castigat tripla campionat-Cupa-Cupa Ligii, ultimul titlu din palmaresul echipei.

Nikolic - Dupa 3 sezoane la FCSB, Nikolic a bifat 10 echipe in urmatorii 6 ani, marcand doar 15 goluri in total.

Adi Rocha - Brazilianul a jucat doar 13 meciuri la FCSB si a dat 9 goluri, insa a fost cedat in Japonia, retragandu-se un an mai tarziu.

Keseru - Cea mai mare greseala a lui Becali a fost cand a refuzat sa il aduca inapoi pe Keseru, dupa anul petrecut la Al Gharafa. Atacantul nationalei a semnat cu Ludogorets, unde joaca de 5 ani, si pentru care a inscris 116 goluri, mai mult decat toti atacantii FCSB in aceasta perioada, adunat!

Piovaccari - Italianul a jucat un an cu FCSB si a reusit sa o califice in grupele UCL, dupa golurile cu Legia. A jucat apoi in Spania si Australia, iar apoi in ligile secunde din Spania si Italia.

Tucudean - Dupa 5 meciuri in 21 de partide la FCSB, Tucudean a avut cativa ani modesti la ASA, Pandurii si Viitorul, pentru a exploda in 2019 la CFR Cluj.

Marica - Adus cu mare tam-tam, Marica a dat 0 goluri la FCSB si apoi s-a retras la finalul sezonului.

Tudorie - Trei goluri in 39 de meciuri la FCSB si Tudorie a fost cedat la Voluntari, unde a dat 9 goluri in ultimii doi ani.

Tade - Adus cu sperante de la CFR, francezul a fost un esec total iar apoi a "disparut" din fotbal in zona araba si in Israel, aparand si in lotul lui Dinamo in 2019.

Golubovic - Un alt esec celebru al FCSB-ului, Golubovic a mai jucat 2 ani de la plecarea de la FCSB, marcand 6 goluri.

Alibec - Plecat cu coada intre picioare de la FCSB, Alibec a renascut la Astra, acolo unde se bate la titlu alaturi de Budescu si Tamasi, alti doi jucatori la care Becali a renuntat usor.

Gikiewicz - Polonezul a plecat la fel cum a venit la FCSB, fara sa stie nimeni nimic despre el.