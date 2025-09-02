S-a aflat cine e fundașul dorit de Gigi Becali: „Am discutat cu dânsul“

S-a aflat cine e fundașul dorit de Gigi Becali: &bdquo;Am discutat cu d&acirc;nsul&ldquo; Superliga
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campioana României vrea să-și întărească defensiva, în vederea partidelor din campionat și din grupa de Europa League.

TAGS:
Mario TudoseFCSBFC ArgesDani Coman
Din articol

FCSB a ajuns într-o situație de necrezut, dacă facem comparația cu stagiunea precedentă, în care echipa a fost aproape invincibilă, cel puțin pe plan intern.

Acum însă, după doar 17 meciuri, în dreptul înfrângerilor apare cifra 7. Asta în condițiile în care, în campania precedentă, FCSB a pierdut 10 meciuri din 64! Explicația situației actuale ține și de vulnerabilitatea defensivei. Dovadă și faptul că au fost doar două partide din actualul sezon, în care FCSB a reușit să-și închidă poarta: 1-0 cu Petrolul, în campionat, și 3-0 cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League.

Pornind de aici, Gigi Becali a anunțat: FCSB își va întări lotul cu un fundaș. Astăzi, s-a și aflat despre cine e vorba. În cadrul intervenției sale, la Fanatik Superliga, președintele celor de la FC Argeș, Dani Coman, a dezvăluit că formația piteșeană e în negocieri cu FCSB pentru transferul stoperului Mario Tudose (20 de ani).

Mario Tudose, dorit de FCSB

Dani Coman a explicat că, pentru transferul lui Tudose la FCSB e nevoie și de acordul clubului... Benfica Lisabona! Asta deoarece, stoperul a evoluat la această grupare, între 2021 și 2023, la nivelul echipelor Under 17 și Under 19.

Am avut o discuție și cu domnul Becali, și cu MM (n.r. – Mihai Stoica). Nu s-a terminat discuția. Noi avem 50% din Tudose, 50% are Benfica. Orice ofertă pe care o primim trebuie să le-o înaintăm lor. În cazul în care ei nu vor să îl transfere pe Tudose la suma pe care o avem, atunci da, putem discuta cu orice altă echipă. Deocamdată, așteptăm răspunsul celor de la Benfica. Vom vedea în primul rând răspunsul Benficăi și apoi discutăm și cu FCSB“, a spus președintele celor de la FC Argeș.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan, nou mesaj pentru magistrații protestari. Numeroase pensii ajung la 35.000-40.000 lei
Ilie Bolojan, nou mesaj pentru magistrații protestari. Numeroase pensii ajung la 35.000-40.000 lei
ARTICOLE PE SUBIECT
După pasa de gol la FCSB din Superligă, a venit acum transferul la fosta campioană a Olandei!
După pasa de gol la FCSB din Superligă, a venit acum transferul la fosta campioană a Olandei!
ULTIMELE STIRI
PSG e istorie: Gianluigi Donnarumma a semnat azi pe cinci sezoane! &rdquo;Ciao, Gigio&rdquo;
PSG e istorie: Gianluigi Donnarumma a semnat azi pe cinci sezoane! ”Ciao, Gigio”
Bilanțul rom&acirc;ncelor la US Open 2025: cine este jucătoarea din țara noastră care a c&acirc;știgat premiul cel mai mare
Bilanțul româncelor la US Open 2025: cine este jucătoarea din țara noastră care a câștigat premiul cel mai mare
Avery Skinner, de neoprit! SUA este &icirc;n sferturile de finală ale Campionatului Mondial de volei feminin
Avery Skinner, de neoprit! SUA este în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de volei feminin
Fără Mouratoglou, Naomi Osaka defilează: a bătut campioana de la Roland Garros. Cine joacă &icirc;n sferturile US Open
Fără Mouratoglou, Naomi Osaka defilează: a bătut campioana de la Roland Garros. Cine joacă în sferturile US Open
Chivu și Inter exultă: au scăpat de atacantul care lua 3 milioane de euro pe an!
Chivu și Inter exultă: au scăpat de atacantul care lua 3 milioane de euro pe an!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&rdquo;E greu de recunoscut!&rdquo; Ce au scris catalanii despre Rațiu pe site-ul oficial al Barcelonei! Rom&acirc;nul s-a aflat pe lista lui Flick

”E greu de recunoscut!” Ce au scris catalanii despre Rațiu pe site-ul oficial al Barcelonei! Românul s-a aflat pe lista lui Flick

Refuzat de FCSB, Adrian Rus a semnat cu altă echipă din Superligă!

Refuzat de FCSB, Adrian Rus a semnat cu altă echipă din Superligă!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Un club din Superligă a dat lovitura și &icirc;ncasează 4.500.000&euro;!

Un club din Superligă a dat lovitura și încasează 4.500.000€!

Se face transferul! Jucătorul de 10.000.000&euro; semnează &icirc;n Superligă

Se face transferul! Jucătorul de 10.000.000€ semnează în Superligă

Gestul lui Gigi Becali l-a lăsat fără cuvinte pe Costel Pantilimon: &rdquo;Ajungi să spui din nou acea vorbă...&rdquo;

Gestul lui Gigi Becali l-a lăsat fără cuvinte pe Costel Pantilimon: ”Ajungi să spui din nou acea vorbă...”

CITESTE SI
Putin a numit doi &bdquo;vinovați&rdquo; pentru &bdquo;criza&rdquo; din Ucraina. Liderul rus a răbufnit la summitul din China

stirileprotv Putin a numit doi „vinovați” pentru „criza” din Ucraina. Liderul rus a răbufnit la summitul din China

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!