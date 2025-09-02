S-a aflat cine e fundașul dorit de Gigi Becali: „Am discutat cu dânsul“

FCSB a ajuns într-o situație de necrezut, dacă facem comparația cu stagiunea precedentă, în care echipa a fost aproape invincibilă, cel puțin pe plan intern.

Acum însă, după doar 17 meciuri, în dreptul înfrângerilor apare cifra 7. Asta în condițiile în care, în campania precedentă, FCSB a pierdut 10 meciuri din 64! Explicația situației actuale ține și de vulnerabilitatea defensivei. Dovadă și faptul că au fost doar două partide din actualul sezon, în care FCSB a reușit să-și închidă poarta: 1-0 cu Petrolul, în campionat, și 3-0 cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League.

Pornind de aici, Gigi Becali a anunțat: FCSB își va întări lotul cu un fundaș. Astăzi, s-a și aflat despre cine e vorba. În cadrul intervenției sale, la Fanatik Superliga, președintele celor de la FC Argeș, Dani Coman, a dezvăluit că formația piteșeană e în negocieri cu FCSB pentru transferul stoperului Mario Tudose (20 de ani).

