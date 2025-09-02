Willem II Tilburg, echipă cu trei titluri de campioană în Olanda dar retrogradată din Eredivisie în ultimul sezon, a anunțat transferul lui Alessandro Ciranni, fostul jucător al Gloriei Buzău.

Fotbalistul de bandă dreaptă care deține dublă cetățenie, belgiană și italiană, a semnat pe un sezon, cu posibilitate de prelungire pe încă unul.

