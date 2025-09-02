Willem II Tilburg, echipă cu trei titluri de campioană în Olanda dar retrogradată din Eredivisie în ultimul sezon, a anunțat transferul lui Alessandro Ciranni, fostul jucător al Gloriei Buzău.
Fotbalistul de bandă dreaptă care deține dublă cetățenie, belgiană și italiană, a semnat pe un sezon, cu posibilitate de prelungire pe încă unul.
”Willem II a ajuns la o înțelegere cu Alessandro Ciranni (29 de ani).
Fundașul de bandă a semnat pe un sezon, din postura de jucător liber de contract, cu opțiune de prelungire pe încă un sezon.
Alessandro, bine ai venit și succes!”, a notat gruparea olandeză.
În ultima ediție din Superliga României, Ciranni a fost om de bază la retrogradata Gloria Buzău: 20 de meciuri jucate în sezonul regular, toate ca titular, în care s-a remarcat și prin două pase decisive, inclusiv într-un 2-3 la campioana FCSB acasă, în care buzoienii au deschis surprinzător scorul, plus alte 7 partide în play-out.
Fostul internațional de juniori belgian venea în România cu un CV excelent, în care se regăsesc echipe precum Genk, Maastricht, Fortuna Sittard, Mouscron sau Zulte Waregem.