Rusescu, aproape de revenirea la FCSB! Detalii de ULTIM MOMENT: cum se poate realiza mutarea visata de Becali si Dica

FCSB are nevoie urgenta de un atacant in aceasta vara.

FCSB a ramas doar cu Gnohere, varf de meserie, dupa plecarea lui Denis Alibec la Astra, iar Dica cere cu insistenta un om de atac. Rusescu ar putea reveni in Liga 1.

Atacantul in varsta de 30 de ani poate pleca de la Osmanlispor in aceasta vara. Echipa a retrogradat in liga a doua din Turcia, iar numarul de straini este limitat in divizia secunda. Rusescu se afla initial pe lista jucatorilor pe care clubul dorea sa ii pastreze, insa antrenorul lui Osmanli este de alta parere.

Rusescu incearca sa ajunga la o intelegere cu clubul turc in privinta sumelor compensatorii avand in vedere ca mai are contract pana in 2019. Dupa ce va rezolva aceasta problema, Rusescu isi poate negocia revenirea in Romania.

FCSB s-a aflat in negocieri in ultima perioada cu Omrani, Nemec si Cristian Lopez. Toate cele trei variante de atacanti au picat rand pe rand.