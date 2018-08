FCSB - RUDAR Velenje LIVE PROTV | Premiera in Romania: doua camere i-au filmat exclusiv pe Dica si Florinel Coman. Imagini aici

13:18

Dica: "Nu suntem calificati!"



Nicolae Dica le-a cerut jucatorilor concentrare maxima la meciul cu Rudar de joi seara. Antrenorul FCSB se teme de o eventuala surpriza dupa inceputul ezitant de sezon. Dica a anuntat schimbari in echipa de start.



"O partida importanta pentru noi, chiar daca am reusit sa castigam 2-0 in tur consider ca ne asteapta o partida grea maine seara. Sa fim concentrati, sa facem un meci bun si sa ne calificam. Am mai trait ca un jucator cu victorie 4-2 in deplasare, iar la Bucuresti am pierdut 2-1 si eram aproape sa peirdem calificarea. Oricine intra pe terem sa intre sa dea totul ca sa ne calificam. 2-0 a fost intors de multe ori, asta e motivul pentru care le-am cerut jucatorilor sa ne gandim la acest joc, sa dam totul la antrenament si la meci.





Emotii avem la fiecare meci, chiar daca e amical, cel putin eu am, sunt emotii pozitive, trebuie concentrare maxima. Cu siguranta voor fi schimbari in echipa, ne asteapta apoi meci cu Iasi foarte dificil. Daca vom castiga maine seara vom juca joi in Europa.





Nu cred ca ei au cum sa schimbe foarte multe, cred ca vor juca mai ofensiv, isi vor juca sansa chiar daca e mica. Cu siguranta au probleme pe tranzitia negativa, noi am avut multe ocazii pe contraatac in tur. Nu cred ca se pot schimba multe la ei", a spus Dica in conferinta.