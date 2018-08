FCSB - Rudar | Dica, gata sa se DESPARTA de Dennis Man: "O sa faca fata acolo!" De ce depinde transferul

Dennis Man a fost monitorizat de Anderlecht la derby-ul cu Dinamo.

Dennis Man a explodat in ultima perioada la FCSB si e cea mai buna marfa de export a ros-albastrilor, avand in vedere ca atacantul are doar 19 ani. Becali a anuntat ca abia peste doi ani il va ceda pe jucator, insa Dica e pregatit sa se desparta de Man in orice moment. Antrenorul FCSB spera totusi ca Man sa mai fie lasat la FCSB ca sa poata evolua in continuare.

"Dennis Man a avut un an foarte bun, a avut evolutii foarte bune, a ajutat echipa mult. Chiar nu cred ca se astepta lumea la asemenea evolutii din partea lui pentru ca inainte cu un an jucase foarte putin sau chiar deloc. Din punctul meu de vedere el poate creste in continuare. Iar daca va ajunge in acest moment la Anderlecht va putea face fata acolo", a afirmat Dica.

Presa din Belgia a scris in ultimele zile despre interesul formatiei Anderlecht Bruxelles pentru fotbalistul formatiei FCSB, Dennis Man. De altfel, jucatorul in varsta de 20 de ani a fost urmarit din tribuna de scouterii gruparii belgiene la partida pe care FCSB a disputat-o duminica seara cu Dinamo (scor 3-3) in etapa a 2-a a Ligii I.