Dan Nistor, oferta URIASA de la FCSB! Replica jucatorului si anuntul lui Dica: "Am o parere buna despre el" 

Dan Nistor putea fi jucatorul FCSB!

Dan Nistor a refuzat FCSB toamna trecuta. Cedat de Dinamo la CFR Cluj, Nistor nu intra in planurile lui Dan Petrescu, iar Becali i-a propus un salariu de 15.000 de euro pe luna. Jucatorul a refuzat, iar in iarna a revenit in Stefan cel Mare. Acum e cel mai important jucator de la Dinamo.



"Toamna trecuta, nu mai aveam treaba cu Dinamo, in sensul ca eram jucatorul Clujului. Oferta era mai mult decat tentanta. Dar am zis «Nu!». Am multumit, m-am simtit onorat de faptul ca am fost dorit, insa n-am vrut sa merg. A venit propunerea de la Dinamo, chiar daca pe bani mai putini, si am decis sa ma intorc acasa. M-am simtit bine la Dinamo, sunt iubit si n-o sa tradez niciodata”, a spus Dan Nistor in Gazeta Sporturilor.

Inaintea meciului cu Rudar din Europa League, Dica a vorbit despre posibilul transfer al lui Nistor.



"Nu are rost sa vorbim, mi-am spus parerea despre Nistor, nu a ajuns la Steaua si nu are rost sa comentez. Am o parere buna despre el", a spus Dica.



1,1 milioane de euro e cota lui Dan Nistor in acest moment.