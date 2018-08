FCSB - RUDAR | Dica vrea in continuare intariri: "Andrei Cristea e bun, dar ne gandim la alt atacant!" De ce n-a fost adus pana acum

Urmarim si comentam impreuna FCSB - RUDAR pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Nicolae Dica a vorbit in conferinta de presa de dinaintea partidei cu Rudar Velenje de joi seara, meci care va fi in direct la Pro TV de la ora 21.30, despre transferurile pregatite de echipa.



"Am vazut si eu ce s-a vorbit despre cei 3 atacanti, se tot dau diferite nume, noi stim ce ne dorim pe pozitia aceea, vom incerca sa-l aducem cat mai repede.



Deocamdata avem alte variante, Andrei Cristea are mare experienta, a mai fost la Steaua, are evolutii bune la Iasi, dar momentan ne gandim la alt atacant. Daca nu vom aduce, vom vedea ce se va intampla. Eu imi doream sa am acest atacant de la inceputul pregatirii, dar ofertele pe care le-am facut noi nu au fost acceptate" a declarat Nicolae Dica.

Antrenorul Stelei a vorbit si despre situatia lui Florinel Coman, cel care a reusit 2 goluri in derby-ul cu Dinamo, dar si despre oferta venita de la Anderlecht pentru Dennis Man.

"Imi aduc aminte anul trecut cand l-am folosit atacant au fost multi care m-au criticat. Cand am inceput pregatirea in vara am avut o discutie cu el si i-am spus ca este posibil sa joace si atacant in aceasta perioada. Eu l-am folosit si atacant in meciurile de pregatire, il stiu de la Viiitorul, cand eram acolo el era la juniori si juca numar 9. La echipa mare a jucat foarte mult in partea stanga, dar vor fi meciuri in care va juca atacant. Nu cred ca il vor ajuta foarte mult aceste goluri, l-am vazut cu incrredere mare in el, sper sa nu se opreasca, sa munceasca si sa aiba evolutii cat mai bune si sa inscrie pentru ca de asta a fost adus la Steaua

Man a avut un an foarte bun, a avut evolutii foarte bune. Nu se aștepta lumea la așa ceva din partea lui, avand in vedere ca inainte cu un an jucase foarte putin. E un jucator care poate sa creasca. Daca ajunge la Anderlecht, ar putea face fata acolo" a mai spus Dica.