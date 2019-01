Inca un jucator poate pleca de la FCSB! Negocierile sunt in toi: O echipa din Turcia l-a contactat pe Becali

FCSB se poate desparti de un jucator in aceasta iarna.

Raul Rusescu ar putea pleca de la FCSB in aceasta iarna. Acesta a revenit acum jumatate de an la echipa lui Gigi Becali, insa nu a convins.

Rusescu are o oferta din Turcia. Fotomac.com.tr scrie ca Giresunspor e interesata de serviciile stelistului, iar negocieri cu Gigi Becali au loc chiar in aceste zile.

Raul Rusescu mai are contract pana in 2021 cu FCSB, insa lipsa de performante de dupa revenire ar putea insemna despartirea chiar in perioada de transferuri din aceasta iarna.

"Sunt dezamagit de Rusescu. Ce sa mai... Parca a uitat fotbalul. Sa vedem daca renuntam la el", spunea Gigi Becali in urma cu cateva saptamani.