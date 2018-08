FCSB - RUDAR | "Mbappe" Coman isi RELANSEAZA cariera! Dica i-a schimbat postul si pariaza pe el: "A prins incredere" VIDEO

Evaluat de Gigi Becali la 100 de milioane de euro, Florinel Coman a marcat doua goluri in derby-ul cu Dinamo.

Coman a trecut de la excluderea din echipa si trecerea pe lista de transferuri la salvarea ros-albastrilor in derby-ul cu Dinamo. "Mbappe" a prins incredere acum, iar Dica pariaza pe atacantul adus de la Viitorul. Coman a fost trecut pe postul de atacant central, dupa ce nu a reusit sa se impuna in banda stanga la FCSB. Coman a intrat la pauza derby-ului cu Dinamo in locul lui Gnohere si a reusit dubla. El poate profita de absenta unui alt atacant de careu in lotul lui Dica pentru a-si relansa cariera.

"Imi aduc aminte anul trecut cand l-am folosit atacant au fost multi care m-au criticat. Cand am inceput pregatirea in vara am avut o discutie cu el si i-am spus ca este posibil sa joace si atacant in aceasta perioada. Eu l-am folosit si atacant in meciurile de pregatire, il stiu de la Viiitorul, cand eram acolo el era la juniori si juca numar 9. La echipa mare a jucat foarte mult in partea stanga, dar vor fi meciuri in care va juca atacant.

Eu cred ca il vor ajuta foarte mult aceste goluri, l-am vazut cu incredere mare in el, sper sa nu se opreasca, sa munceasca si sa aiba evolutii cat mai bune si sa inscrie pentru ca de asta a fost adus la Steaua", a spus Dica in conferinta de presa.

Florinel Coman a fost transferat de Gigi Becali de la Viitorul pentru 3 milioane de euro, suma achitata in doua transe. Dupa meciul cu Astra, Becali dezvaluise ca i-a cerut impresarului jucatorului sa caute o oferta de 3 milioane de euro pentru ca acesta sa fie vandut. "Nu mi-am pierdut increderea in el, am vrut sa-l motivez", a spus Becali dupa meciul cu Dinamo despre Coman.