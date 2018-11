"Nu as vrea sa spun ceva as putea sa regret mai tarziu!" Reactia lui Rusescu dupa infrangerea cu Calarasi. VIDEO

Raul Rusescu a incheiat dezamagit partida cu Dunarea, pierduta de FCSB, 1-2.

Rusescu a revenit la FCSB dupa o perioada lunga, insa a jucat putin, iar atunci cand a facut-o n-a avut parte de reusite. Nici la Calarasi n-a marcat si a si fost eliminat de arbitru.



"Din pacate, am ratat unul din obiectivele acestui sezon. Asta este, trebuie sa mergem mai departe. Ne ramane campionatul. Cred ca am jucat un fotbal placut, in afara celor doua faze fixe din care am primit gol. Nu cred ca a fost o formatie experimentala si nu stiu daca e o criza de rezultate. Am luat goluri din faze fixe si am ratat calificarea. Ne-a ramas doar campionatul si trebuie sa ne pregatim pentru asta. Au fost multi copii care au jucat foarte bine, au avut curaj, au driblat, au pasat.

Cred ca asta este farmecul acestei competitii, pentru prima data in istorie, acest oras are parte de un meci de nocturna, au avut parte de spectacol. Am primit al doilea galben nemeritat, eram suparat, voiam sa-mi ajut echipa. Acum trebuie sa castigam ce ne-a mai ramas, campionatul", a declarat Raul Rusescu.

Rugat sa comenteze eliminarea lui Dinamo, Rusescu a raspuns: "Nu vreau sa comentez acum, sunt suparat si n-as vrea sa spun ceva ce as putea sa regret mai tarziu", a spus atacantul FCSB.