Ruptura la FCSB! Jucatorii bagati in somaj de Gigi Becali au intrerupt orice contact cu echipa! Ce decizie au luat

Gigi Becali a bagat mai multi jucatori in somaj tehnic, iar acestia au fost extrem de nemultumiti.

Gigi Becali a micsorat salariile fotbalistilor de la FCSB, iar unora le-a suspendat contractele, bagandu-i in somaj tehnic.

Printre jucatorii care au fost bagati in somaj tehnic se regasesc Gnohere, Adi Popa, Momcilovic, Stan si Balgradean.

Potrivit informatiilor fanatik, fotbalistii s-au simtit tradati de decizia patronului si au rupt orice legatura cu clubul, parasind imediat grupul de WhatsApp al echipei.

"Au acceptat cu totii reducerea salariala, bine, mai putin aia, la care nu le am propus. Am bagat cinci in somaj tehnic, Balgradean, Popa, Momcilovic, pe ”Bizonu” si pe Stan, gata, la revedere", spunea Gigi Becali.

Balgradean, Popa, Momcilovic si Gnohere vor deveni jucatori liberi din vara, in timp ce Stan mai are contract cu FCSB pana in 2021.