BREAKING NEWS | Gigi Becali da lovitura cu Coman si Man! "Ii vand la sumele de dinaintea pandemiei!" Anuntul de ULTIMA ORA al patronului FCSB

Gigi Becali a decis sa se desparta de doua dintre perlele echipei, Florinel Coman si Dennis Man.

Patronul ros-albastrilor continua negocierile pentru vanzarea perlelor Coman si Man. Gigi Becali a dezvaluit in direct pentru Realitatea Plus ca jucatorii vor pleca la sumele de dinaintea pandemiei si afacerile lui nu sunt afectate:

"Cu afacerile... nicio problema nu e. Chiar acum negociez pentru doi jucatori, ca sa vand. Unul in America, unul in Anglia. Chiar la sumele alea dinainte (n. a. - de pandemia de coronavirus). Deci nu e problema", a spus Gigi Becali pentru Realitatea Plus.

Florinel Coman este la un pas de a fi vandut la Orlando City, in MLS. Gigi Becali le-a solicitat americanilor 9 milioane de euro pentru 60% din drepturile lui "Mbappe".

"Vreau 9 milioane pe 60%, banii 5 milioane prima transa, 2 milioane, 2 milioane. Nu e neaparat sa ajung la un numitor comun cu ei. Daca vor bine, daca nu, la revedere.

Vor sa il ia in vara si sa ii faca un contract pe 3 ani jumate. Cand e de luat bani, ii iei si gata, nu tii cont ce va fi. Asta nu inseamna ca las preturile foarte jos, dar ce pot lua, voi lua.

Am avut discutii si despre Dennis Man, insa nu oferta oficiala. Cu Feyenoord au fost doar discutii cu impresarii", spunea Gigi Becali la PRO X.