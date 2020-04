Cu declaratia asta ar putea ajunge din nou in toata presa mondiala! Ce a putut sa spuna Gigi Becali despre pandemia de COVID-19: "A venit coronavirusul si a intrebat ce faceti cu astea!"

Gigi Becali a vorbit despre situatia coronavirusului din Romania.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre pandemia de coronavirus care a lovit Romania si despre cum crede in vizunea ca va arata totul dupa ce toata isteria provocata de acest virus va trece.

"Eu stau in casa, respect legea. Pentru bogati e mai usor, ca ai curte mare. Tot pentru saraci e mai greu. Eu cred ca trece repede si vom putea merge la biserica de Paste, la Inviere. Asa sper, va face Domnul o minune. Noi suntem tara ortodoxa si fiecare sat si oras are un inger pazitor. O sa vedeti ce sa face o minune.

Da, am o cheie de la o biserica! Ma duc sa duc mancare la calugari, duc masti. Am adevereinta unde scrie ca ajuti batranii si merg si la Sfanta Liturghie, ca nu mai pot sta fara Liturghie".

Gigi Becali a vorbit si despre situatia preotilor care au fost infectati cu COVID-19.

"Cine stie cum s-au impartasit ei. Daca te impartasesti nedrept, necurat, e mai rau! Mai bine nu te impartasesti. Atentionez pe toata lumea. Decat sa te impartasesti murdar, mai bine nu te mai impartasesti. Focul ii are mai tare pe cei nevrednici. Pe mine nu ma intereseaza lucrurile materiale Ma debarasez de ele. Oricum bogatii au luat-o razna. Si eu. Dadeam lumea mii si mii de euro pe genti, masini si palate. Vai de capul nostru. Acum a venit coronavirusul si a zis 'Va tin in casa! Ce faceti voi cu inelele si cu hainele?' Cred ca in urmatorii 2-3 ani oamenii vor mai avea retinere in a cumpara lucrurile. Eu voiam sa le cumpar fetelor mele cate o masina cadou. Dar, hopa!, m-am retras. Asa vor face oamenii. Dar probleme vor fi tot la saraci. Pe ei ii afecteaza boala", a spus Gigi Becali in exclusivitate la PRO X.