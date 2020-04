"El este inlocuitorul lui Coman!" Gigi Becali a anuntat primul transfer pe care il va face la FCSB! Cine vine sub comanda lui Vintila si ce strategie se pregateste la club

Gigi Becali a anuntat primul transfer la FCSB.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a anuntat primul transfer pe care il va face la echipa in momentul in care isi va vinde cu salarii foarte mari. Este vorba despre Florin Nita, fostul portar al vicecampioanei Romaniei, care a plecat de la club acum 3 ani. In prezent Nita evolueaza pentru Sparta Praga, insa nu prinde postul de titular. Acesta ar putea sa se intoarca la FCSB in perioada de transferuri din vara, in conditiile in care Balgradean a semnat cu CFR Cluj, iar ros-albastrii au ramas cu Andrei Vlad ca prima optiune de portar.

"Inlocuitorul lui Coman este Nita, la ora asta strategia mea este: toti jucatorii cu 15-16-17 mii ii vand, dupa care vine Nita, vin jucatorii de la echipa a doua si incepem sa crestem tineri. Nu vor mai fi la FCSB jucatori de 15.000.

Dupa aia, daca ne ajuta Dumnezeu si ce cred eu, miliardarii baga bani in fotbal, scot fair play-ul financiar, o sa fie razboi intre palatele lor de printi si varul din Arabia Saudita si varul din Kuweit se dueleaza in care e mai puternic. Da un miliard pe Messi, celalalt un miliard pe Ronaldo si tot asa", a declarat Becali, la PRO X.