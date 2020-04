"Va place sau nu Gigi Becali?" Patronul Craiovei, dezvaluiri complete: "Nu-mi plac barbatii. Cand o sa incepem sa-i batem pe FCSB, ii batem 30 de ani"

Gigi Becali si Mihai Rotaru sunt rivali la titlu in Liga 1.

Seful Craiovei dezvaluie ca nu s-a intalnit niciodata cu patronul de la FCSB. Rotaru e convins ca echipa sa nu va mai putea fi oprita dupa ce va sparge gheata in confruntarile cu stelistii: "Ii batem 30 de ani la rand!"

Intr-un dialog publicat pe canalul de Youtube al jurnalistului Horia Ivanovici, Rotaru a dezvaluit ce relatie are cu Becali si ce va urma pentru Craiova dupa stopul impus de pandemia de coronavirus.

Cele mai importante declaratii ale lui Rotaru:

"Nu m-am vazut niciodata cu Becali, cred ca am vorbit cu el la telefon de 4-5 ori. Ultima data, am vorbit acum un an sau doi. Nu ne-am vazut niciodata. Fiecare face ce simte. Eu, daca fac ceva, nu ma duc la TV. Eu incurajez pe toata lumea sa ajute, fiecare cum poate. Nu inseamna ca e bine ce cred eu si rau ce cred sau fac altii. Toti oamenii muncesc si se sacrifica, in felul lor. Nu m-am gandit niciodata daca-mi place sau nu-mi place Gigi Becali. Chiar nu ma intereseaza, nu mi-am format o parere despre domnia sa. Nu interactionez cu el, nu judec oamenii. Nu-mi plac barbatii!

Va rog sa cititi o carte, se numeste Puterea Obisnuintei. I-am dat-o si antrenorului Papura s-o citeasca. E vorba de o echipa din NFL, de fotbal american. Nu mai batuse adversarul istoric de 30 de ani. Cand o sa incepem sa-i batem pe FCSB, ii batem 30 de ani.

In aceasta primavara, nu cred ca se va juca fotbal. Antrenamente, poate. Ca le reluam in grupuri mici, in grupuri mai mari... e si in functie de ceea ce vor decide autoritatile. Poate in mai vom incepe in comun. In aprilie speram sa se faca individual sau in grupuri foarte mici. Exista o sansa sa se joace cu sau fara spectatori incepand cu luna iunie. Campionatele se pot termina pana in august, inclusiv. Deci, putem incepe in 15 iulie. Intotdeauna vom prefera meciurile cu spectatori. Conceptul nostru e construit in jurul suporterului Universitatii Craiova. Nu vor fi oameni in tribune daca vor exista riscuri pentru sanatatea lor. Nu cred ca se va opri campionatul. Va uitati la grafice, toate au cam acelasi tipar. A

m discutat cu jucatorii, le-am oferit doua optiuni. O sa-si ia toti banii, dar in luna aprilie a anului viitor. Sunt doau scenarii: fie nu primesc salariul in iunie si noiembrie, fie iau jumatate in mai, iunie, iulie si august. Toti jucatorii au fost de acord. O sa-i primeasca integral in luna aprilie!"