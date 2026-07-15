Ilie Stan (58 de ani), rămas liber de contract după despărțirea de Saham Club, din Oman, spune că nu mai vrea să antreneze în fotbalul românesc și își îndreaptă atenția către un proiect dedicat copiilor.

Fostul tehnician al roș-albaștrilor a dezvăluit că va înființa o academie de fotbal la Giurgiu, acolo unde se va implica personal în formarea tinerilor jucători.

Ilie Stan nu mai vrea să antreneze în SuperLigă

După experiența din Oman, unde a pregătit-o pe Saham Club, Ilie Stan ar fi primit propunerea de a continua, însă a refuzat-o din cauza condițiilor oferite.

„Am terminat în Oman, nu am mai vrut să continui chiar dacă ei au vrut. Nu mi-au plăcut condițiile, nu era ce voiam eu. Mi-am făcut Asociația de Fotbal Ilie Stan și fac o școală pentru copii și juniori la Giurgiu. Voi închiria o bază și mă voi ocupa personal de școală și vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a declarat Ilie Stan, pentru Fanatik.

Întrebat dacă ar accepta să revină pe banca unei echipe din România, fostul antrenor al FCSB a avut un răspuns categoric.

„Să fie sănătoși cei de la FCSB, să facă ce vor ei. La ce mi s-a întâmplat în fotbalul românesc nu vreau să mai aud și nu mă mai interesează. Nu vreau să mai revin în fotbalul românesc pentru că nu ai cu cine.

Aici trebuie să fii tânăr, ieftin și ascultător în România ca antrenor. Să aducă ei antrenori portughezi, să îi conducă patronii și președinții. Să fie sănătoși și să facă ce vor ei.

Eu m-am uitat la Campionatul Mondial și nu vreau să mai aud de fotbalul românesc. Ce mi s-a întâmplat de-a lungul timpului nu am cum să nu pun la suflet. Prea multe dezamăgiri, deși eu am încercat tot timpul să fac lucrurile cât mai bine.

Fotbalul românesc a devenit insuportabil pentru mine ca antrenor. Mai bine antrenez copii și juniori la academia mea. Aștept copiii din Giurgiu să se înscrie. Dacă vine o ofertă... depinde de ofertă, de echipă și de condiții. Nu voi mai antrena oriunde. Poate mă duc în străinătate”, a mai spus fostul tehnician.

Ilie Stan a antrenat FCSB în sezonul 2011/2012

Ilie Stan a pregătit FCSB în sezonul 2011/2012, perioadă în care a stat pe banca echipei în 22 de partide și a avut o medie de 1,68 puncte pe meci.

De-a lungul carierei de antrenor a mai trecut pe la Concordia Chiajna, FC Vaslui, FC Brașov, Farul Constanța, Gloria Buzău, Corona Brașov, FC Buzău, dar și la mai multe formații din zona Golfului, precum Al-Seeb, Al-Taraji, Kazma SC, Al-Hamriyah și, cel mai recent, Saham Club din Oman.

Ca fotbalist, Ilie Stan a evoluat pentru Steaua, Gloria Buzău, Cercle Brugge, Progresul București, AEL Limassol, Hapoel Petah Tikva și Tzafririm Holon, înainte de a-și încheia cariera în anul 2000.