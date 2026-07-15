Tănase avea pe masă o ofertă greu de refuzat din China, motiv pentru care a dorit să se gândească bine înainte de a lua o decizie.

Florin Tănase a explicat ce l-a făcut să semneze cu FCSB

Acesta a fost și motivul pentru care fotbalistul nu a plecat în cantonamentul FCSB-ului încă de la început.

”Ești împăcat că ai rămas la FCSB, deși puteai să mergi peste mări și țări în China?”, a fost întrebarea primită de Florin Tănase.

În cele din urmă, la insistențele lui Gigi Becali, Tănase a acceptat să semneze un nou contract cu FCSB. La evenimentul de prezentare a noului echipament, fotbalistul a explicat de ce a luat această hotărâre.

”Sunt împăcat că am rămas aici. Am simțit să rămân, nu să plec atât de departe. Da, sunt împăcat”, a spus Florin Tănase.