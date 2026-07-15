LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Anglia și Argentina joacă la Atlanta în semifinalele Campionatului Mondial - învingătoarea va lupta cu Spania pentru marele trofeu.

Cele două naționale s-au întâlnit ultima oară la Campionatul Mondial din 2002, în faza grupelor, iar atunci Anglia s-a impus cu 1-0, grație unui gol marcat de David Beckham.

Care e motivul pentru care Semifinala Anglia - Argentina s-ar putea amâna

Duelul dintre cele două naționale se joacă în Atlanta, pe „Mercedes-Benz Stadium”, iar la ora locală a disputării partidei (14:00) este anunțat pericol de vreme rea.

FIFA respectă regulile stabilite de autoritățile locale în timpul turneului, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) anunțând că, dacă se detectează orice fulger la o distanță de aproximativ 13km de un stadion, jocul trebuie oprit.

Astfel că partida care ar trebui să înceapă la ora 22:00 în România ar putea avea parte de o întârziere.

Cu toate acestea, un oficial FIFA anunță că stadionul pe care se va juca meciul este unul cu acoperiș retractabil, astfel că, susține el, meciul ar trebui să se desfășoare conform programului.

„Întrucât stadionul este acoperit, meciul nu depinde de vreme, așa că se va juca conform programului. Nu va fi amânat, meciul va începe conform planificării, indiferent de vreme.”, conform Independent.

Selecţionerul Argentinei nu vrea să amestece rivalitatea sportivă cu conflictul teritorial cu Anglia

Lionel Scaloni consideră că amestecarea rivalităţii sportive dintre Argentina şi Anglia cu disputa teritorială legată de insulele Falkland "ar fi o nebunie", a afirmat selecţionerul argentinian în ajunul celei de-a doua semifinale a Cupei Mondiale de fotbal 2026, programată miercuri la Atlanta.

Insulele Falkland sau Malvine sunt revendicate de Argentina încă de la ocupaţia britanică a micului arhipelag din Atlanticul de Sud în 1833. Un scurt conflict a izbucnit în 1982, soldat cu 649 de morţi de partea argentinienilor şi 258 de morţi în tabăra britanică.

Patru ani mai târziu, la Cupa Mondială din 1986, Argentina a eliminat Anglia în sferturile de finală datorită unei duble legendare a lui Diego Maradona (2-1), pe care fostul număr 10 a descris-o drept "o răzbunare simbolică împotriva englezilor".

"A fost o perioadă foarte tristă din istoria noastră şi nu prea putem face nimic în privinţa asta, aceasta este realitatea. Şi este un meci de fotbal, nimic altceva. Aşa că amestecarea celor două ar fi o nebunie", a spus Scaloni în cursul unei conferinţe de presă la Atlanta.

"Desigur, trebuie să ne amintim de victimele conflictului şi de familiile lor, dar ce responsabilitate poartă jucătorii, oamenii de astăzi?", a întrebat el.

În ceea ce priveşte sfertul de finală din 1986, "cred că toată lumea îşi aminteşte de acel meci, de prestaţia lui Diego, în special de al doilea gol (supranumit 'golul secolului', după o serie incredibilă de driblinguri - n.r.), care va rămâne întipărit în inimile noastre pentru frumuseţea sa", a explicat el, conform Agerpres. Faptul că a fost marcat împotriva Angliei este "o coincidenţă" şi "ar fi fost la fel de frumos împotriva oricărui alt adversar".

Referitor la actuala Cupă Mondială, antrenorul campioanei mondiale en titre a considerat accederea în semifinale este o "realizare uriaşă", dar a subliniat că nu se pune problema să se culce pe lauri.

"Este adevărat că am disputat deja una, dar este ca şi cum nu am fi jucat niciodată una. Suntem la fel de fericiţi, la fel de dornici, la fel de motivaţi să oferim poporului nostru plăcerea de a-şi vedea echipa naţională dând totul", a afirmat Scaloni.

Când a fost întrebat despre posibile schimbări în echipa sa de start, selecţionerul a rămas în mod deliberat vag: "Echipa este pe primul loc".