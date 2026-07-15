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Astăzi, cu câteva zile înaintea începerii Superligii, FCSB și-a prezentat oficial noile tricouri pentru ediția 2026-2027 a campionatului României.

FCSB a pus în vânzare biletele pentru Conference League

FCSB a anunțat în această după-amiază pe rețelele de socializare că a pus în vânzare biletele pentru meciul de debut din Conference League:

”FCSB a pus în vânzare online, biletele pentru partida cu FK Auda, din turul 2 preliminar al UEFA Conference League, care se va disputa joi, 23 iulie, începând cu ora 20:45, pe Stadionul Steaua.

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – 30 LEI

TRIBUNA 2 - 50 LEI

VIP 2 - 50 LEI

VIP 1 - 150 LEI

Casa de bilete de la stadion va fi deschisă în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Stadionul Steaua:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

1. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe [email protected] începând cu data de 15 iulie, ora 13:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.

Vă așteptăm alături de noi!”