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Faptul că americanii preferă să numească fotbalul „soccer”, în contextul în care fotbalul american este cel mai popular sport în SUA, stârnește polemici în special în spațiul european.

Robert Lewandowski, moment amuzant la prezentarea sa

Disputa „soccer” versus „football” se lasă de cele mai multe ori cu niște simple glume, însă uneori spiritele se mai aprind pe internet.

Robert Lewandowski (37 de ani) a intervenit pe subiect la prezentarea sa oficială la Chicago Fire. El a spus că nu înțelege de ce americanii folosesc termenul „soccer” și a explicat într-o manieră amuzantă de ce „sportul-rege” se numește „fotbal”.

„Nu știu de ce îi spuneți soccer în loc de fotbal. Este fotbal (n.r.- FOOTball în engleză, de la picior și minge), nu ai cum să-l joci cu mâinile, dar e okay”, a transmis amuzat starul polonez, citat de Transfer News Live.

Lewandowski, noul star al lui Chicago Fire

După patru ani la Barcelona, perioadă în care a contribuit cu goluri importante la performanețele obținute de club pe plan intern, Lewandowski a plecat din postura de jucător liber de contract în Statele Unite.

Asaltat cu propuneri din diferite campionate, Lewandowski a ales Chicago Fire și va juca în campionatul în care evoluează Leo Messi și Luis Suarez.

În cele patru sezoane petrecute pe Camp Nou, atacantul a adunat 193 de meciuri, 120 de goluri și 24 de pase decisive.

„Robert Lewandowski vine la Chicago! L-am transferat pe Robert Lewandowski, icoană mondială a fotbalului și cel mai bun marcator din istoria Poloniei”, a anunțat clubul.

Alături de Barcelona a cucerit trei titluri în La Liga, trei Supercupe ale Spaniei și o Cupă a Regelui, iar în 2023 a câștigat și trofeul Pichichi, acordat golgheterului campionatului spaniol.

În sezonul recent încheiat, Lewandowski a bifat 43 de apariții în toate competițiile, cu 19 goluri și patru pase decisive. În prezent, atacantul polonez este cotat la șapte milioane de euro, potrivit Transfermarkt.