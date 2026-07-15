Cele două reprezentative și-au dat întâlnire la Arlington, în Texas, pe ”AT&T Stadium”, în prima semifinală de la Campionatul Mondial din 2026. La capătul celor 90 de minute, ibericii s-au impus cu 2-0 și vor fi în finala turneului din SUA, Mexic și Canada.

Didier Deschamps s-a dezlănțuit după eliminarea Franței

Selecționerul ”Cocoșului galic”, Didier Deschamps, a pus tunurile pe arbitraj după meci. Antrenorul s-a îndoit de calitățile lui Ivan Barton, arbitrul din El Salvador care a fost la ”centru” în Franța - Spania.

Deschamps a explicat și că meciul a fost o dezamăgire și că au existat multe erori tehnice de partea selecționatei sale în Texas, pe ”AT&T Stadium”.

”A fost o dezamăgire pentru că am avut atât de multă ambiție. Ne-a lipsit ceva împotriva unei echipe a Spaniei care știe să facă atât de multe lucruri bine. Atâtea erori tehnice într-un meci ca acesta... Trebuia să fim cu toții la 100%. Nu a fost cazul.

Apoi a venit și accidentarea lui Saliba, Rabiot a primit cartonașul galben și risca roșu. Am vrut să mergem până la capăt, apoi au fost niște decizii... dar nu a fost prima dată.

Accept însă. Mă întreb însă dacă acest arbitru e de nivelul unei semifinale de Cupă Mondială”, a spus Deschamps la DAZN după semifinala contra Spaniei.

Mikel Oyarzabal a deschis scorul în minutul 22, din penalti, iar Pedro Porro a stabilit scorul final al primei semifinale de la CM 2026 în minutul 58, din pasa lui Dani Olmo

Lotul Franței la CM 2026

PORTARI: Brice Samba (Stade Rennais), Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens).

FUNDAȘI: Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Jules Kounde (FC Barcelona), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Theo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Maxence Lacroix (Crystal Palace).

MIJLOCAȘI: Manu Kone (AS Roma), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Ngolo Kante (Fenerbahce), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnes Akliouche (AS Monaco).

ATACANȚI: Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milano), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

Lotul Spaniei la CM 2026

PORTARI: David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Unai Simon (Athletic Club).

FUNDAȘI: Marc Pubill (Atletico Madrid), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea).

MIJLOCAȘI: Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona).

ATACANȚI: Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo).