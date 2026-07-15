EXCLUSIV A acceptat reducerea salarială și a semnat cu FCSB: „Am avut și alte oferte”

A acceptat reducerea salarială și a semnat cu FCSB: „Am avut și alte oferte” Superliga
SPORT.RO
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Campioana României a rezolvat și situația unuia dintre cei mai experimentați jucători din vestiar.

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Valentin Crețu (37 de ani) și-a prelungit contractul cu gruparea patronată de Gigi Becali și va continua în tricoul roș-albaștrilor, chiar dacă a fost nevoit să accepte o reducere salarială.

Valentin Crețu a acceptat reducerea salarială și a semnat un nou contract cu FCSB

Fundașul dreapta a ajuns la un acord cu FCSB pentru încă un sezon, însă noua înțelegere conține o clauză prin care clubul poate rezilia unilateral contractul după primele șase luni, fără a plăti despăgubiri.

Chiar și în aceste condiții, Crețu spune că nu a stat pe gânduri atunci când a primit oferta de prelungire, deși a avut și alte variante în această vară.

„Am acceptat condițiile, normal, pentru că e cel mai mare club și vreau să mai joc și în Europa. Toată lumea mi-a scris și, la cât de mult mă iubesc suporterii, n-am cum să nu rămân. Da, am mai avut oferte, dar sunt stelist de mic și vreau să rămân la cel mai înalt nivel și să trag cât pot eu de mult pentru a rămâne în continuare. Ăsta e stilul meu, sunt foarte ambițios și vreau să rămân aici.

O să mă mai vedeți. Doamne ajută să fiu aici cât mai mult, dar acum nu se știe. Am semnat pe un an cu acord de reziliere după șase luni. Până în decembrie sunt aici sută la sută. După aceea, vedem”, a declarat Valentin Crețu, într-un interviu pentru PRO TV.

Transferat în vara anului 2019 de la Gaz Metan Mediaș, Valentin Crețu este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul campioanei. În cei șapte ani petrecuți la FCSB, fundașul dreapta a adunat aproape 250 de apariții și a cucerit două titluri de campion.

FCSB va începe noua ediție de SuperLigă vineri, 17 iulie, pe teren propriu, împotriva formației FC Argeș. Partida este programată să înceapă nu mai devreme de ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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