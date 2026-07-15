FOTO Cum a fost surprins Denis Drăguș după ce Becali a anunțat că transferul la FCSB este 90% gata: ”Staff-ul a observat”

Cum a fost surprins Denis Drăguș după ce Becali a anunțat că transferul la FCSB este 90% gata: ”Staff-ul a observat” Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

În ultimele zile s-a vorbit intens despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB. 

TAGS:
denis dragusGigi BecaliFCSBTrabzonspor
Din articol

Presa din Turcia a anunțat luni seară faptul că Trabzonspor vrea să îi rezilieze contractul fotbalistului român, anunț care a coincis cu mesajul primit de Gigi Becali din partea lui Marius Șumudică.

Denis Drăguș, surprins la antrenamentele lui Trabzonspor

Antrenorul i-a spus patronului de la FCSB că Drăguș s-a decis și vrea să semneze cu formația roș-albastră, ceea ce l-a făcut pe Gigi Becali să declare faptul că mutarea este 90% făcută. 


Totuși, lucrurile nu par a se mișca în direcția pe care și-o dorește Gigi Becali. Turcii au anunțat marți că Denis Drăguș va ajunge miercuri în cantonamentul echipei din Turcia, urmând ca zilele următoare să meargă în Austria alături de lotul lui Fatih Tekke.

Acest lucru s-a adeverit, iar Denis Drăguș a fost surprins miercuri la antrenamentele lui Trabzonspor. Ce este mai interesant este faptul că turcii susțin că Drăguș a fost foarte activ la antrenamente și că fotbalistul dorit la FCSB încearcă să îl convingă pe Fatih Tekke să îl păstreze în lot pentru următorul sezon.

Revenirea lui Denis Drăguș la echipă după încheierea perioadei sale de concediu a atras atenția.

Denis Drăguș a reluat și el antrenamentele alături de echipă după expirarea perioadei de concediu. Atitudinea sa entuziastă din timpul ședințelor de pregătire a fost remarcată de staff-ul tehnic, observându-se că jucătorul își dorește să înceapă noul sezon într-o formă cât mai bună.

Se pare că prestațiile lui Drăguș din cantonamentul de pregătire vor avea un rol important în planurile lui Fatih Tekke pentru noul sezon”, au scris jurnaliștii TakaGazete.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
ULTIMELE STIRI
CFR Cluj, ofertă pentru un fotbalist de la Cupa Mondială
CFR Cluj, ofertă pentru un fotbalist de la Cupa Mondială
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
Florin Tănase a îmbrăcat noul kit de acasă al lui FCSB și a tras imediat concluzia: „Am văzut și echipamentele rivalilor”
Florin Tănase a îmbrăcat noul kit de acasă al lui FCSB și a tras imediat concluzia: „Am văzut și echipamentele rivalilor”
Thierry Henry, reverență după Franța - Spania: „El este creierul, unul dintre cei mai buni din lume”
Thierry Henry, reverență după Franța - Spania: „El este creierul, unul dintre cei mai buni din lume”
Ce a vorbit Eddy Gnahore cu Alex Musi înainte de a semna cu FCSB: „I-am zis asta”
Ce a vorbit Eddy Gnahore cu Alex Musi înainte de a semna cu FCSB: „I-am zis asta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

FCSB face spectacol: trei transferuri astăzi!

FCSB face spectacol: trei transferuri astăzi!

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Didier Deschamps s-a dezlănțuit după eliminarea Franței

Didier Deschamps s-a dezlănțuit după eliminarea Franței



Recomandarile redactiei
CFR Cluj, ofertă pentru un fotbalist de la Cupa Mondială
CFR Cluj, ofertă pentru un fotbalist de la Cupa Mondială
Florin Tănase a îmbrăcat noul kit de acasă al lui FCSB și a tras imediat concluzia: „Am văzut și echipamentele rivalilor”
Florin Tănase a îmbrăcat noul kit de acasă al lui FCSB și a tras imediat concluzia: „Am văzut și echipamentele rivalilor”
Promisiunea făcută de Daniel Bîrligea înainte de startul noului sezon: ”Asta sper!”
Promisiunea făcută de Daniel Bîrligea înainte de startul noului sezon: ”Asta sper!”
Ce a vorbit Eddy Gnahore cu Alex Musi înainte de a semna cu FCSB: „I-am zis asta”
Ce a vorbit Eddy Gnahore cu Alex Musi înainte de a semna cu FCSB: „I-am zis asta”
Thierry Henry, reverență după Franța - Spania: „El este creierul, unul dintre cei mai buni din lume”
Thierry Henry, reverență după Franța - Spania: „El este creierul, unul dintre cei mai buni din lume”
Alte subiecte de interes
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

stirileprotv Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

stirileprotv SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

stirileprotv AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!