Antrenorul i-a spus patronului de la FCSB că Drăguș s-a decis și vrea să semneze cu formația roș-albastră, ceea ce l-a făcut pe Gigi Becali să declare faptul că mutarea este 90% făcută.

Presa din Turcia a anunțat luni seară faptul că Trabzonspor vrea să îi rezilieze contractul fotbalistului român, anunț care a coincis cu mesajul primit de Gigi Becali din partea lui Marius Șumudică.

Totuși, lucrurile nu par a se mișca în direcția pe care și-o dorește Gigi Becali. Turcii au anunțat marți că Denis Drăguș va ajunge miercuri în cantonamentul echipei din Turcia, urmând ca zilele următoare să meargă în Austria alături de lotul lui Fatih Tekke.

Acest lucru s-a adeverit, iar Denis Drăguș a fost surprins miercuri la antrenamentele lui Trabzonspor. Ce este mai interesant este faptul că turcii susțin că Drăguș a fost foarte activ la antrenamente și că fotbalistul dorit la FCSB încearcă să îl convingă pe Fatih Tekke să îl păstreze în lot pentru următorul sezon.

”Revenirea lui Denis Drăguș la echipă după încheierea perioadei sale de concediu a atras atenția.

Denis Drăguș a reluat și el antrenamentele alături de echipă după expirarea perioadei de concediu. Atitudinea sa entuziastă din timpul ședințelor de pregătire a fost remarcată de staff-ul tehnic, observându-se că jucătorul își dorește să înceapă noul sezon într-o formă cât mai bună.

Se pare că prestațiile lui Drăguș din cantonamentul de pregătire vor avea un rol important în planurile lui Fatih Tekke pentru noul sezon”, au scris jurnaliștii TakaGazete.