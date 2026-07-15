Octavian Popescu nu și-a putut ascunde uimirea când a văzut cum arată echipamentele de joc ale FCSB pentru sezonul 2026-2027.
Octavian Popescu, uimit la prezentarea echipamentelor FCSB
Extrema stângă i-a avut alături de el pe Daniel Bîrligea și David Miculescu, în videoclipul cinematografic pregătit de fosta campioană a României.
Alături de coechipierii săi, Tavi Popescu a așteptat să vadă cum arată tricourile pe care le vor îmbrăca în stagiunea următoare.
Pe fața aripii s-a citit o combinație de uimire și admirație când a văzut ce tricouri va îmbrăca în noul sezon.
Tavi Popescu dă semnale de revenire
După câteva sezoane modeste, cariera lui Octavian Popescu pare să se afle într-o perioadă ascendentă.
Extrema stângă a marcat golul decisiv în FCSB - FC Botoșani 4-3, primul meci de baraj din sezonul trecut pentru turul II preliminar din Conference League.
De asemenea, Tavi Popescu a înscris singurul gol din amicalul câștigat de FCSB contra echipei pregătite de Cosmin Olăroiu, Al-Jazira, printr-o execuție spectaculoasă.
- 226 de meciuri, 27 de goluri și 26 de pase decisive a adunat Octavian Popescu la FCSB, singura sa echipă din cariera de fotbalist profesionist, alături de care a câștigat de câte două ori Superliga și Supercupa României.
- 600.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt.