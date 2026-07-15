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Octavian Popescu nu și-a putut ascunde uimirea când a văzut cum arată echipamentele de joc ale FCSB pentru sezonul 2026-2027.

Octavian Popescu, uimit la prezentarea echipamentelor FCSB

Extrema stângă i-a avut alături de el pe Daniel Bîrligea și David Miculescu, în videoclipul cinematografic pregătit de fosta campioană a României.

Alături de coechipierii săi, Tavi Popescu a așteptat să vadă cum arată tricourile pe care le vor îmbrăca în stagiunea următoare.

Pe fața aripii s-a citit o combinație de uimire și admirație când a văzut ce tricouri va îmbrăca în noul sezon.

Tavi Popescu dă semnale de revenire

După câteva sezoane modeste, cariera lui Octavian Popescu pare să se afle într-o perioadă ascendentă.

Extrema stângă a marcat golul decisiv în FCSB - FC Botoșani 4-3, primul meci de baraj din sezonul trecut pentru turul II preliminar din Conference League.

De asemenea, Tavi Popescu a înscris singurul gol din amicalul câștigat de FCSB contra echipei pregătite de Cosmin Olăroiu, Al-Jazira, printr-o execuție spectaculoasă.