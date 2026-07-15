Florin Tănase a fost ales să îmbrace echipamentul de acasă, cel albastru cu detalii roșii, și a spus că speră ca fosta campioană să performeze în noile kituri.

Căpitanul lui FCSB a spus că a văzut și echipamentele rivalelor echipei patronate de Gigi Becali și nu se pot compara cu acestea.

„Este un echipament frumos, special. Are culorile cele mai iubite din această țară - roșu, albastru - și am adăugat galbenul. Noi suntem cea mai iubită din România și în diaspora. Nu am cerut eu să prezint echipamentul de acasă, mi l-au oferit cei de aici. Pe acesta l-aș fi ales.

Sunt împăcat că am rămas aici. Am simțit să rămân, nu să plec așa departe. Sunt împăcat. Sper să ne poarte noroc. Cel de anul trecut nu prea a făcut-o, chiar dacă la începutul sezonului credeam că o să avem un parcurs cel puțin la fel de bun ca cel din sezonul precedent. Echipamentul e la cel mai înalt nivel, acum trebuie și noi să ne ridicăm la un nivel înalt. Am văzut și echipamentele rivalilor și nu cred că putem compara.

FCSB în fiecare an e favorită la titlu. E în ADN-ul clubului și e greu să schimbi lucrul acesta. Noi pornim în fiecare an ca favoriți la titlu, dar rămâne să dovedim pe teren. Au fost ani în care am avut un lot numeros și bun și nu am reușit să câștigăm. Anul acesta este mai diferit și sperăm, chiar dacă multă lume nu ne dă șanse”, a spus Florin Tănase.