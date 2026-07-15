VIDEO Florin Tănase a îmbrăcat noul kit de acasă al lui FCSB și a tras imediat concluzia: „Am văzut și echipamentele rivalilor”

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Florin Tănase a îmbrăcat noul echipament de acasă al lui FCSB.

TAGS:
echipamenteFCSBflorin tanaseSuperliga
Din articol

FCSB și-a prezentat noile echipamente și au organizat un eveniment de la lansare.

La eveniment au fost prezenți Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Ștefan Târnovanu și noul transfer Ronny Labonne, cei care au prezentat noile modele.

Florin Tănase: „Am văzut și echipamentele rivalilor și nu cred că putem compara”

  • Whatsapp image 2026 07 15 at 152017
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Florin Tănase a fost ales să îmbrace echipamentul de acasă, cel albastru cu detalii roșii, și a spus că speră ca fosta campioană să performeze în noile kituri.

Căpitanul lui FCSB a spus că a văzut și echipamentele rivalelor echipei patronate de Gigi Becali și nu se pot compara cu acestea.

„Este un echipament frumos, special. Are culorile cele mai iubite din această țară - roșu, albastru - și am adăugat galbenul. Noi suntem cea mai iubită din România și în diaspora. Nu am cerut eu să prezint echipamentul de acasă, mi l-au oferit cei de aici. Pe acesta l-aș fi ales.

Sunt împăcat că am rămas aici. Am simțit să rămân, nu să plec așa departe. Sunt împăcat. Sper să ne poarte noroc. Cel de anul trecut nu prea a făcut-o, chiar dacă la începutul sezonului credeam că o să avem un parcurs cel puțin la fel de bun ca cel din sezonul precedent. Echipamentul e la cel mai înalt nivel, acum trebuie și noi să ne ridicăm la un nivel înalt. Am văzut și echipamentele rivalilor și nu cred că putem compara.

FCSB în fiecare an e favorită la titlu. E în ADN-ul clubului și e greu să schimbi lucrul acesta. Noi pornim în fiecare an ca favoriți la titlu, dar rămâne să dovedim pe teren. Au fost ani în care am avut un lot numeros și bun și nu am reușit să câștigăm. Anul acesta este mai diferit și sperăm, chiar dacă multă lume nu ne dă șanse”, a spus Florin Tănase.

Fanii FCSB au răbufnit după prezentarea noilor echipamente: „Ferească Dumnezeu!”

Echipamentul de acasă este albastru, cu inserții roșii la mâneci și guler, completat de pantaloni roșii și jambiere albastre.

Tricoul de deplasare este alb, cu accente negre și o siglă stilizată, în timp ce echipamentul de rezervă este complet portocaliu, cu detalii negre.

„Momentul mult așteptat a sosit. Noile echipamente pentru sezonul 2026-2027 sunt aici.

Un nou sezon, aceleași sentimente!”, au transmis cei de la FCSB pe rețelele sociale.

Secțiunea de comentarii de pe pagina oficială de Facebook a clubului a fost inundată de mesaje critice la adresa designului ales.

„Ferească Dumnezeu... Zici că sunt făcute de niște copii în Dream League Soccer... Simple și fără un Dumnezeu”, a scris unul dintre suporteri.

„Ca de obicei, oribile”, a comentat un alt fan.

„Zici că e Superman de buget...”, a fost o altă reacție ironică.

„E același ca anul trecut, doar că acum e albastru cu dungă roșie la subraț. Dezamăgitor ca de obicei, nimic distinctiv, anost ca valetul nervos”, a scris un altul.

FCSB va începe noua ediție a SuperLigii vineri, 17 iulie, pe teren propriu împotriva celor de la FC Argeș Pitești. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum a fost surprins Denis Drăguș după ce Becali a anunțat că transferul la FCSB este 90% gata: ”Staff-ul a observat”
Cum a fost surprins Denis Drăguș după ce Becali a anunțat că transferul la FCSB este 90% gata: ”Staff-ul a observat”
Fanii FCSB au răbufnit după prezentarea noilor echipamente
Fanii FCSB au răbufnit după prezentarea noilor echipamente
FCSB și-a prezentat noile tricouri pentru sezonul 2026-2027!
FCSB și-a prezentat noile tricouri pentru sezonul 2026-2027!
FCSB a pus în vânzare biletele pentru Conference League!
FCSB a pus în vânzare biletele pentru Conference League!
Atacantul lui FCSB care a îngenuncheat Universitatea Craiova, liber de contract!
Atacantul lui FCSB care a îngenuncheat Universitatea Craiova, liber de contract!
ULTIMELE STIRI
CFR Cluj, ofertă pentru un fotbalist de la Cupa Mondială
CFR Cluj, ofertă pentru un fotbalist de la Cupa Mondială
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
Thierry Henry, reverență după Franța - Spania: „El este creierul, unul dintre cei mai buni din lume”
Thierry Henry, reverență după Franța - Spania: „El este creierul, unul dintre cei mai buni din lume”
Ce a vorbit Eddy Gnahore cu Alex Musi înainte de a semna cu FCSB: „I-am zis asta”
Ce a vorbit Eddy Gnahore cu Alex Musi înainte de a semna cu FCSB: „I-am zis asta”
Promisiunea făcută de Daniel Bîrligea înainte de startul noului sezon: ”Asta sper!”
Promisiunea făcută de Daniel Bîrligea înainte de startul noului sezon: ”Asta sper!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

FCSB face spectacol: trei transferuri astăzi!

FCSB face spectacol: trei transferuri astăzi!

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”

Didier Deschamps s-a dezlănțuit după eliminarea Franței

Didier Deschamps s-a dezlănțuit după eliminarea Franței



Recomandarile redactiei
CFR Cluj, ofertă pentru un fotbalist de la Cupa Mondială
CFR Cluj, ofertă pentru un fotbalist de la Cupa Mondială
Promisiunea făcută de Daniel Bîrligea înainte de startul noului sezon: ”Asta sper!”
Promisiunea făcută de Daniel Bîrligea înainte de startul noului sezon: ”Asta sper!”
Cum a fost surprins Denis Drăguș după ce Becali a anunțat că transferul la FCSB este 90% gata: ”Staff-ul a observat”
Cum a fost surprins Denis Drăguș după ce Becali a anunțat că transferul la FCSB este 90% gata: ”Staff-ul a observat”
Ce a vorbit Eddy Gnahore cu Alex Musi înainte de a semna cu FCSB: „I-am zis asta”
Ce a vorbit Eddy Gnahore cu Alex Musi înainte de a semna cu FCSB: „I-am zis asta”
Thierry Henry, reverență după Franța - Spania: „El este creierul, unul dintre cei mai buni din lume”
Thierry Henry, reverență după Franța - Spania: „El este creierul, unul dintre cei mai buni din lume”
Alte subiecte de interes
Rapid, prezentare inedită a noilor echipamente! Un singur fotbalist a participat la eveniment
Rapid, prezentare inedită a noilor echipamente! Un singur fotbalist a participat la eveniment
CFR Cluj și-a anunțat noul echipament! Kurt Zouma, Louis Munteanu și Andrei Cordea nu au lipsit din prezentare
CFR Cluj și-a anunțat noul echipament! Kurt Zouma, Louis Munteanu și Andrei Cordea nu au lipsit din prezentare
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

stirileprotv Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

stirileprotv SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

stirileprotv AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!