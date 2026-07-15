FCSB și-a prezentat noile echipamente și au organizat un eveniment de la lansare.
La eveniment au fost prezenți Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Ștefan Târnovanu și noul transfer Ronny Labonne, cei care au prezentat noile modele.
Florin Tănase a îmbrăcat noul echipament de acasă al lui FCSB.
FCSB și-a prezentat noile echipamente și au organizat un eveniment de la lansare.
La eveniment au fost prezenți Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Ștefan Târnovanu și noul transfer Ronny Labonne, cei care au prezentat noile modele.
Florin Tănase a fost ales să îmbrace echipamentul de acasă, cel albastru cu detalii roșii, și a spus că speră ca fosta campioană să performeze în noile kituri.
Căpitanul lui FCSB a spus că a văzut și echipamentele rivalelor echipei patronate de Gigi Becali și nu se pot compara cu acestea.
„Este un echipament frumos, special. Are culorile cele mai iubite din această țară - roșu, albastru - și am adăugat galbenul. Noi suntem cea mai iubită din România și în diaspora. Nu am cerut eu să prezint echipamentul de acasă, mi l-au oferit cei de aici. Pe acesta l-aș fi ales.
Sunt împăcat că am rămas aici. Am simțit să rămân, nu să plec așa departe. Sunt împăcat. Sper să ne poarte noroc. Cel de anul trecut nu prea a făcut-o, chiar dacă la începutul sezonului credeam că o să avem un parcurs cel puțin la fel de bun ca cel din sezonul precedent. Echipamentul e la cel mai înalt nivel, acum trebuie și noi să ne ridicăm la un nivel înalt. Am văzut și echipamentele rivalilor și nu cred că putem compara.
FCSB în fiecare an e favorită la titlu. E în ADN-ul clubului și e greu să schimbi lucrul acesta. Noi pornim în fiecare an ca favoriți la titlu, dar rămâne să dovedim pe teren. Au fost ani în care am avut un lot numeros și bun și nu am reușit să câștigăm. Anul acesta este mai diferit și sperăm, chiar dacă multă lume nu ne dă șanse”, a spus Florin Tănase.
Echipamentul de acasă este albastru, cu inserții roșii la mâneci și guler, completat de pantaloni roșii și jambiere albastre.
Tricoul de deplasare este alb, cu accente negre și o siglă stilizată, în timp ce echipamentul de rezervă este complet portocaliu, cu detalii negre.
„Momentul mult așteptat a sosit. Noile echipamente pentru sezonul 2026-2027 sunt aici.
Un nou sezon, aceleași sentimente!”, au transmis cei de la FCSB pe rețelele sociale.
Secțiunea de comentarii de pe pagina oficială de Facebook a clubului a fost inundată de mesaje critice la adresa designului ales.
„Ferească Dumnezeu... Zici că sunt făcute de niște copii în Dream League Soccer... Simple și fără un Dumnezeu”, a scris unul dintre suporteri.
„Ca de obicei, oribile”, a comentat un alt fan.
„Zici că e Superman de buget...”, a fost o altă reacție ironică.
„E același ca anul trecut, doar că acum e albastru cu dungă roșie la subraț. Dezamăgitor ca de obicei, nimic distinctiv, anost ca valetul nervos”, a scris un altul.
FCSB va începe noua ediție a SuperLigii vineri, 17 iulie, pe teren propriu împotriva celor de la FC Argeș Pitești. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
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