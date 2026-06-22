Jucătorul în vârstă de 28 de ani a susținut prima conferință de presă la baza de pregătire din Berceni, unde a subliniat că a analizat propunerea roș-albaștrilor și prin prisma discuțiilor cu alți fotbaliști care cunosc competiția internă. Potrivit lui Ronny Labonne, recomandările primite de la Florent Poulolo, fundașul celor de la UTA Arad, au cântărit decisiv în decizia sa finală, acesta oferindu-i detaliile necesare despre fotbalul românesc și despre proiectul echipei.
A semnat cu FCSB ca să aibă de unde să plece! Jucătorul de la UTA care l-a convins pe fundaș să accepte oferta
Ronny Labonne, noul fundaș de la FCSB, a explicat că vede mutarea ca pe o rampă de lansare și a dezvăluit ce jucător de la UTA l-a sfătuit să accepte oferta.
FCSB, o trambulină spre cluburile mari
Deși s-a arătat încântat de blazonul noii sale formații, francezul născut în Martinica a recunoscut deschis că nu privește această experiență ca pe punctul culminant al carierei sale, ci mai degrabă ca pe o oportunitate de a progresa. Fotbalistul speră ca evoluțiile din România să îi deschidă drumul către campionate și mai puternice.
„Nu consider că este transferul vieții mele, pentru că am o carieră lungă înainte. Sunt bucuros că am ajuns aici. Este un club care îți poate oferi șansa să atragi atenția unor echipe și mai mari.
Toată lumea m-a sfătuit să vin aici. Am avut și alte oferte, însă am ales FCSB”, a spus Ronny Labonne la conferința de prezentare.
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