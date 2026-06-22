A semnat cu FCSB ca să aibă de unde să plece! Jucătorul de la UTA care l-a convins pe fundaș să accepte oferta

Jucătorul în vârstă de 28 de ani a susținut prima conferință de presă la baza de pregătire din Berceni, unde a subliniat că a analizat propunerea roș-albaștrilor și prin prisma discuțiilor cu alți fotbaliști care cunosc competiția internă. Potrivit lui Ronny Labonne , recomandările primite de la Florent Poulolo , fundașul celor de la UTA Arad , au cântărit decisiv în decizia sa finală, acesta oferindu-i detaliile necesare despre fotbalul românesc și despre proiectul echipei.

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FCSB, o trambulină spre cluburile mari

Deși s-a arătat încântat de blazonul noii sale formații, francezul născut în Martinica a recunoscut deschis că nu privește această experiență ca pe punctul culminant al carierei sale, ci mai degrabă ca pe o oportunitate de a progresa. Fotbalistul speră ca evoluțiile din România să îi deschidă drumul către campionate și mai puternice.

„Nu consider că este transferul vieții mele, pentru că am o carieră lungă înainte. Sunt bucuros că am ajuns aici. Este un club care îți poate oferi șansa să atragi atenția unor echipe și mai mari.

Toată lumea m-a sfătuit să vin aici. Am avut și alte oferte, însă am ales FCSB”, a spus Ronny Labonne la conferința de prezentare.