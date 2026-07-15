Alex Musi a dezvăluit că a vorbit cu fostul său coleg imediat după ce acesta a decis să semneze cu rivala FCSB și spune că i-a urat succes în noua aventură.

Alex Musi: „I-am zis multă baftă și numai bine”

Jucătorii lui Dinamo au participat la o acțiune de marketing organizată de unul dintre sponsorii clubului, iar Alex Musi a fost întrebat despre transferul lui Eddy Gnahore la marea rivală.

Mijlocașul de 21 de ani a explicat că relația dintre cei doi a rămas una foarte bună și că francezul nu i-a cerut informații despre noua sa echipă.

„Eu îi doresc tot binele din lume, eu m-am înțeles foarte bine cu el. Acum, că va fi ciudat sau nu, ne vedem de meciul nostru. Da, am apucat să vorbesc cu el. Nu m-a întrebat nimic (despre FCSB), i-am zis multă baftă și numai bine!”, a declarat Alex Musi.

Gnahore a semnat cu FCSB

Eddy Gnahore a fost prezentat oficial de FCSB la începutul acestei săptămâni, după despărțirea de Dinamo.

În sezonul trecut, francezul a fost unul dintre oamenii de bază ai „câinilor”, bifând 43 de apariții în toate competițiile, în care a înscris două goluri și a oferit două pase decisive.

Cotat la 600.000 de euro de Transfermarkt, Gnahore și-a început cariera la academiile lui Châteauroux, Manchester City și Birmingham, iar ulterior a evoluat în Italia pentru Carrarese, Napoli, Carpi, Crotone, Perugia, Palermo și Ascoli, înainte de a ajunge în SuperLigă.

Dinamo va debuta în noua ediție a SuperLigii duminică, în deplasare, împotriva Petrolului Ploiești, într-un meci programat de la ora 19:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.