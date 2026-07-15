FCSB a înregistrat astăzi trei transferuri, fotbaliștii urmând să fie direcționați la echipele Academiei lui Gigi Becali.

Astfel, Răzvan Mihai Teodorescu (16 ani, provenit de la Academia Germană de Fotbal), Vasile Darius Căluș (15 ani, Gloria Bistrița) și David Bogdan Sonea (14 ani, tot de la Gloria Bistrița) sunt, începând de astăzi, definitiv jucătorii lui FCSB.

Dacă Academia Germană de Fotbal evoluează în Liga 4 București, Gloria Bistrița a revenit sezonul trecut în Liga 2.

Ce transfer spectaculos a mai făcut FCSB pentru Academie

Luna trecută, FCSB l-a legitimat și pe Matheus Benjamin Diniz Paixao, un tânăr jucător brazilian născut în Belgia, care va împlini 16 ani în decembrie.

Matheus Diniz nu este însă deloc străin de România - mama Loredana este din Buzău, tatăl Marcus Diniz a fost legitimat timp de un deceniu la AC Milan (2004-2008 și 2009-2015), a bifat 21 de meciuri în Serie A la Livorno și a jucat apoi în țara noastră la Gloria Buzău și Dunărea Călărași, iar băiatul a evoluat la LPS Iolanda Balaș Soter Buzău și FC Voluntari.

Fostul antrenor al lui FCSB a ajuns tocmai în Liga 4! ”Va conduce echipa din postura de principal”

George Cotigă (36 de ani), fostul antrenor secund al lui FCSB în mandatul iulie - noiembrie 2022 al lui Nicolae Dică, a fost numit zilele trecute principal la echipa ”renăscută” a orașului Mioveni.

CS Star Mioveni, înlocuitoarea defunctei CS Mioveni care a evoluat inclusiv în prima ligă, evoluează în Liga 4 Argeș.

Cotigă a mai lucrat cu Dică, în afară de FCSB, și la vechea CS Mioveni, FC U Craiova, FC Argeș și Concordia Chiajna.