Revolutie la FCSB! Becali pregateste mutari importante pentru aceasta vara

Lotul echipei va suferi schimbari importante inaintea startului sezonului viitor.

Patronul FCSB vrea sa scape de mai multi jucatori indezirabili, care i-au incarcat statul de plata in acest sezon, dar si sa incaseze bani frumosi pentru cel putin un transfer important in perioada urmatoare. In contextul pandemiei de coronavirus, milionarul vrea sa profite de problemele finaciare ale celorlalte competitoare din Liga 1 si de scaderea preturilor jucatorilor cu aproape 50% pentru a-si intari echipa la preturi reduse. Una dintre dorintele lui Becali este si ca fotbalistii tineri imprumutati la alte echipe in acest sezon sa faca parte din lot in sezonul urmator, mai ales ca unii dintre ei se incadreaza si in Regula U21. Printre posturile pe care vrea sa aduca jucatori se afla cele de portar, fundas central, fundasi laterali, inchizator si atacant.

Insa, prioritate are transferul unui portar titular, dupa ce echipa a fost lasata descoperita de plecarea lui Balgradean la CFR Cluj. Desi ii are sub contract pe Andrei Vlad (21 ani), Toma Niga (22 ani), Razvan Ducan (19 ani) sau Stefan Tarnovanu (19 ani), „ros-albastrii” ar putea cheltui consistent in aceasta vara, poate chiar pentru aducerea a doi goalkeeperi de valoare, pentru a fi sigur ca greselile dintre buturi nu le va mai pune in pericol puncte in lupta pentru titlu. De asemenea, Becali cauta un fundas central, care sa renteze din punct de vedere al raportului calitate - pret, in conditiile in care Miron are oferte concrete din Rusia si Planici isi termina contractul, echipa avand la dispozitie doar solutia Iulian Cristea si, la nevoie, putand recurge la improvizatiile Soiledis, Nedelcu si Filip.

CINE PLEACA SIGUR:

Cristian Balgradean (portar / 32 ani) - trimis in somaj tehnic; a semnat deja cu rivala CFR Cluj, unde va juca din vara

Bogdan Planici (fundas central / 28 ani) - trimis in somaj tehnic; refuza prelungirea contractului scadent in iunie 2020 (exista clauza de prelungire cu un sezon, dar doar cu acordul ambelor parti); are oferte de la Fenerbahce, Eintracht Frankfurt si FK Ural

Marko Momcilovici (fundas stanga / 32 ani) - trimis in somaj tehnic; mai are contract pana in iunie 2020; are oferte din campionatul Serbiei

Alexandru Stan (fundas stanga / 31 ani) - trimis in somaj tehnic; mai are contract pana in iunie 2021; FCSB vrea sa il foloseasca ca moneda de schimb intr-un viitor transfer

Claudiu Belu (fundas dreapta / 26 ani) - imprumutat la FC Voluntari pana la finalul sezonului; are contract pana in iunie 2020, cu optiune de prelungire pentru inca un sezon, dar clubul nu e dispus sa o activeze

Adrian Popa (extrema dreapta / 31 ani) - trimis in somaj tehnic; este imprumutat de la Reading, pana in iunie 2020, si o va parasi pe FCSB

William de Amorim (extrema stanga / 28 ani) - este imprumutat la Xanthi, in Grecia; mai are contract pana in iunie 2021, dar clubul vrea sa ii propuna rezilierea contractului in aceasta vara; are oferte din Grecia, Romania si Turcia

Harlem Gnohere (atacant / 32 ani) - trimis in somaj tehnic; mai are contract pana in iunie 2020, va pleca liber de contract

CINE AR PUTEA PLECA:

Andrei Miron (fundas central / 25 ani ani) - are oferta clara din Rusia, de la Ural Ekaterinburg; Becali a cerut 600.000 de euro in schimbul sau si asteapta raspunsul rusilor

Dragos Nedelcu (mijlocas central defensiv / 23 ani) - are contract pana in iunie 2022, dar poate ajunge in Ungaria, Italia sau Turcia, daca se plateste 1 milion de euro in schimbul sau

Florinel Coman (extrema stanga / 22 ani) - mai are contract pana in iunie 2022; este urmarit de cluburi din SUA, Anglia si Italia, dar Becali cere minimum 9 milioane de euro pentru 60% din drepturile federative, desi este cotat la doar 6 milioane de euro

Dennis Man (extrema dreapta / 21 ani) - mai are contract pana in iunie 2022; este urmarit de echipe din Olanda, Anglia, Italia si Spania; clubul cere 10 milioane de euro pentru el, dar este cotat la 5.5 milioane de euro

CINE VINE SIGUR:

Stefan Tarnovanu (portar / 19 ani) - este imprumutat la Poli Iasi; a evoluat in acest sezon in 12 meciuri; este considerat unul dintre cei mai buni tineri portari din Romania

Gabriel Simion (mijlocas central defensiv / 21 ani) - este imprumutat la Astra Giurgiu; a jucat in acest sezon 24 de meciuri, fiind unul dintre oamenii de baza ai "astralilor"

Adrian Sut (mijlocas central defensiv / 20 ani) - este imprumutat la Academica Clinceni; a jucat in acest sezon 26 de meciuri si a marcat 4 goluri, fiind considerat un "inchizator" care il poate inlocui pe Mihai Pintilii

Ovidiu Horsia (mijlocas dreapta / 19 ani) - este imprumutat la Poli Iasi; a jucat in acest sezon 27 de meciuri si a inscris 6 goluri, fiind printre cei mai buni oamenii ai iesenilor

Robert Ion (mijlocas central ofensiv, atacant / 19 ani) - este imprumutat la Academica Clinceni; a jucat in acest sezon 24 de meciuri si a marcat un gol, avand evolutii foarte apreciate

CINE AR PUTEA VENI:

Eduard Pap (portar / 25 ani / FC Botosani) - este cotat la 650.000 de euro

Catalin Cabuz (portar / 23 ani / Viitorul) - este cotat la 800.000 de euro

Florin Nita (portar / 32 ani / Sparta Praga) - este cotat la 1.6 milioane de euro

Andrei Chindris (fundas central / 21 ani / FC Botosani) - este cotat la 800.000 de euro

Virgil Ghita (fundas central / 21 ani / Viitorul) - este cotat la 900.000 de euro

Radu Boboc (fundas dreapta / 21 ani / Viitorul) - este cotat la 1.1 milioane de euro

Jonathan Rodriguez (mijlocas central / 29 ani / FC Botosani) - este cotat la 675.000 de euro

Valentin Gheorghe (mijlocas dreapta, mijlocas central / 23 ani / Astra Giurgiu) - este cotat la 900.000 de euro

Constantin Budescu (mijlocas central ofensiv, atacant / 31 ani / Astra Giurgiu) - este cotat la 3 milioane de euro

Sergiu Bus (atacant / 27 ani / Gaz Metan Medias) - este cotat la 600.000 de euro *

* Acestea sunt sumele de pe site-ul de specialitate www.transfermarkt.com. In realitate, sumele de transfer pot ajunge la jumatate din aceste valori sau chiar mai putin, daca se accepta jucatori dati la schimb.