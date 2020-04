Poate fi tradarea anului! Un jucator de la FCSB vrea sa joace la Rapid: "De atunci si pana astazi mie imi place Rapid! Cine ar putea ajunge sub comanda lui Alexa

Un jucator de la FCSB ar putea ajunge la Rapid.

Dupa ce Cristi Balgradean a semnat cu rivala CFR Cluj, un alt jucator de la FCSB ar putea sa tradeze. Este vorba despre William De Amorim, jucator imprumutat de FCSB la Skoda Xanthi. Imprumutul lui De Amorim expira in aceasta vara si ar uma sa vina sub comanda lui Vintila. Fotbalistul a recunoscut insa ca i-ar placea sa joace la Rapid, iar in momentul cand a venit in Romania, nu stia de Steaua si Dinamo, dar s-a indragostit de Rapid.

"Sincer, da! Mi-ar face placere sa joc la Rapid. Cand am venit in Romania nu prea stiam de Steaua, de Dinamo si cand am vazut galeria Rapidului, cand am jucat acolo, am ramas incantat de galerie si de tot ce a fost acolo. De atunci pana astazi mie imi place Rapid", a declarat William De Amorim, la Telekomsport.