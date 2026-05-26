În startul sezonului 2025/2026, Gică Hagi l-a numit pe Ianis Zicu antrenor în locul său la Farul, după ce reușise o performanță remarcabilă: promovarea cu Metaloglobus în Superliga.

Ianis Zicu nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și și-a anunțat plecarea de la Farul după înfrângerea suferită în fața lui FC Hermannstadt, în a doua rundă din play-out.

Florin Prunea, despre plecarea lui Ianis Zicu: „Normal că sunt supărați!”

Florin Prunea a vorbit despre situația de la Farul, care va juca în returul barajului de rămânere/retrogradare după 3-3 cu Chindia Târgoviște.

Fostul președinte de la Poli Iași și Dinamo nu este de acord cu felul în care a plecat Ianis Zicu de la Farul și a spus că el nu l-ar mai lua în calcul dacă ar fi președinte la o echipă din România.

„Păi, normal că sunt supărați! Eu, dacă aș fi președinte... i-am spus lui Ianis, m-am întâlnit cu el: 'Bă, băiatule, dacă aș fi președinte, nu te-aș mai lua niciodată!'. Cum să plec eu când arde casa?! Cum să plec eu primul?!”, a spus Florin Prunea, conform iAMSport.ro.

Ianis Zicu a petrecut aproape zece luni pe banca lui farul și a adunat 11 victorii, 14 înfrângeri și opt remize în 33 de meciuri.