Revenire de senzatie la CFR Cluj? A scris istorie pentru campioana Romaniei si vrea sa vina sa o rapuna pe FCSB: "Oricand m-as intoarce!"

Fostul capitan al CFR ului, Ricardo Cadu, s-ar intoarce oricand la Cluj sa faca din nou echipa cu Paszkany si Culio.

"As vrea sincer, as vrea pentru ca a fost un club la care mi-a placut foarte mult. Am fost iubit acolo si imi place foarte mult", a spus Ricardo Cadu.

Cadu nu crede ca CFR-ul lui Petrescu este mai bun decat echipa de pe vremea lui

"CFR e bine, nu e la un nivel cum eram eu acolo, dar pentru campionatul romanesc e chiar foarte bine, cea mai tare echipa din Romania", a mai spus Cadu.

Portughezul s-a lasat de fotbal ca sa nu isi puna in pericol familia

"Nu mai merg, gata s-a terminat pentru mine campionatul pentru ca am o fetita mica si nu merg acolo ca sa iau coronavirus sa vin acasa la fetita", a mai adaugat Cadu.