Mustata anunta ca FCSB va juca pe Ghencea! "Infiintam liga suporterilor, vom fi puternici! Oricine are bani poate sa inchirieze, care e problema?

Seria declaratiilor contradictorii privind stadionul Ghencea continua.

CSA Steaua spune ca doar echipa Armatei va putea juca pe stadionul construit in Complexul Sportiv Ghencea, insa cei de la FCSB cosidera ca au tot dreptul sa inchirieze arena.

Gheorghe Mustata, recent eliberat din penitenciar, a revenit langa echipa patronata de Gigi Becali, alaturi de o parte din factiunile Peluzei Nord, grup al carui lider de galerie a fost ani la rand. Mustata considera ca FCSB pot inchiria stadionul oricand doresc, la fel cum o poate face orice cetatean al tarii, pentru ca arena a fost construita din bani publici.

"Stadionul Ghencea este un stadion facut din bani publici. Acolo poti juca si tu, daca te duci sa inchiriezi. Iti faci o echipa de fotbal, aduni niste prieteni, in inchiriezi si joci. Orice om care are bani poate sa plateasca si sa joace. Stadionul e facut din bani publici.

Evident ca vom insista, imi scrie multa lume: <<Domne, vrme sa jucam pe Ghencea!>>. Oamenii erau foarte mandri cand veneau pe stadion, cand vedeau coregrafii, speectacol. Acum, din pacate, am ajuns la un nivel foarte slab. Pot sa mai spu un lucru, inainte sa vin acasa, se juca cu 1500-2000 de spectatori. Eu cand am ajuns acasa, am adus 9000 de oameni in peluza, de 7 ani de zile n-au mai fost atatia. Lucram la infiintarea ligii suporterilor, unde vrem sa aducem toti suporteri, care sa poate cotiza si sa sustina galeria Stelei.

Eu sper sa aducem toti suporterii inapoi, sunt multi si in diaspora. Sper din tot sufletul sa aduc toate grupurile inapoi si Peluza Nord sa devina din nou una dintre cele mai puternice din tara. Vom avea un cuvant greu de spus!", a declarat Mustata, la PRO X.