Naționala Statelor Unite a anunțat lotul pentru Cupa Mondială din 2026. Selecționerul Mauricio Pochettino a convocat 26 de jucători pentru turneul final care începe în luna iunie.

Vedetele americanilor sunt Christian Pulisic (AC Milan), Weston McKennie (Juventus) și Giovanni Reyna (Borussia Monchengladbach). În lot se regăsesc și nume sonore precum Sergino Dest, Tyler Adams, Tim Weah sau Folarin Balogun.

Pochettino a păstrat nucleul echipei care a ajuns în optimile Cupei Mondiale din 2022. Nu mai puțin de 13 jucători din actualul lot au fost prezenți și la turneul final din Qatar.

Lotul Statelor Unite pentru CM 2026

Portari (3): Chris Brady (Chicago Fire, 0 caps/0 goals), Matt Freese (New York City FC, 14/0), Matt Turner (New England Revolution, 53/0)

(3): Chris Brady (Chicago Fire, 0 caps/0 goals), Matt Freese (New York City FC, 14/0), Matt Turner (New England Revolution, 53/0) Fundași (10): Max Arfsten (Columbus Crew, 18/1), Sergiño Dest (PSV, 37/2), Alex Freeman (Villarreal, 15/2), Mark McKenzie (Toulouse, 27/0), Tim Ream (Charlotte FC, 80/1), Chris Richards (Crystal Palace, 36/3), Antonee Robinson (Fulham, 52/4), Miles Robinson (FC Cincinnati, 38/3), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach, 24/0), Auston Trusty (Celtic, 6/0)

(10): Max Arfsten (Columbus Crew, 18/1), Sergiño Dest (PSV, 37/2), Alex Freeman (Villarreal, 15/2), Mark McKenzie (Toulouse, 27/0), Tim Ream (Charlotte FC, 80/1), Chris Richards (Crystal Palace, 36/3), Antonee Robinson (Fulham, 52/4), Miles Robinson (FC Cincinnati, 38/3), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach, 24/0), Auston Trusty (Celtic, 6/0) Mijlocași (4): Tyler Adams (AFC Bournemouth, 52/2), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps, 11/1), Weston McKennie (Juventus, 64/12), Cristian Roldan (Seattle Sounders, 45/0), Brenden Aaronson (Leeds United, 57/9), Christian Pulisic (Milan, 84/32), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach, 36/9), Malik Tillman (Bayer Leverkusen, 28/3), Tim Weah (Marseille, 49/7), Alejandro Zendejas (Club América, 13/2)

(4): Tyler Adams (AFC Bournemouth, 52/2), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps, 11/1), Weston McKennie (Juventus, 64/12), Cristian Roldan (Seattle Sounders, 45/0), Brenden Aaronson (Leeds United, 57/9), Christian Pulisic (Milan, 84/32), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach, 36/9), Malik Tillman (Bayer Leverkusen, 28/3), Tim Weah (Marseille, 49/7), Alejandro Zendejas (Club América, 13/2) Atacanți (3): Folarin Balogun (AS Monaco, 25/8), Ricardo Pepi (PSV, 35/13), Haji Wright (Coventry City, 20/7)

SUA va debuta la Cupa Mondială pe 12 iunie, contra Paraguayului, la Inglewood. Din grupă mai fac parte Australia și Turcia.