"Saptamana viitoare e intalnirea decisiva!" Primul jucator care poate pleca de la FCSB in plina pandemie! Becali poate sa isi umple conturile! Anuntul facut de impresarul fotbalistului

FCSB se poate desparti de un jucator in plina pandemie de coronavirus.

Jucatorul celor de la FCSB, Andrei Miron (25 de ani), este foarte aproape sa plece de la FCSB. Rusii de la Ural Ekaterinburg insista pentru un transfer al fotbalistului venit la ros-albastri de la FC Botosani.

Fundasul a evoluat doar in doua meciuri pentru FCSB de cand a venit sub comanda lui Vintila, dar deja are oferte de tansfer. Impresarul fotbalistului, Florin Vulturar, spune ca transferul s-ar putea concretiza saptamana viitoare.

"Voi sti mai multe detalii saptamana viitoare cand partenerul meu din Rusia va avea o discutie decisiva cu presedintele referitor la transferul lui Miron. Atunci vedem exact unde suntem si daca putem inchide transferul. Intr-adevar, in aceasta perioada e destul de greu din cauza acestor restrictii. ceea ce stiu sigur este ca echipa din Rusia il doreste foarte mult pe Miron de cand juca la Botosani. Eu sper sa ajungem la un consens si sa fie bine pentru toata lumea", a spus Vulturar pentru Fanatik.

"A venit o oferta pentru Miron de la o echipa din Rusia, iar eu le-am cerut 600.000 de euro. Daca vor sa-l ia, sa dea banii si e al lor. O sa aduc alt fundas daca pleaca Miron", a spus Gigi Becali zilele trecute.