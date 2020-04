"Stie cineva unde este?" Becali a dat un sac de bani pentru el, dar nimeni nu mai stie nimic de el acum! Situatie dramatica pentru un jucator care a venit ca o vedeta la FCSB

Un fost jucator de la FCSB a ajuns intr-o situatie critica.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Juan Carlos Toja, a fost transferat de Becali in 2008 in schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Acesta nu a reusit sa se impuna la ros-albastri, iar in acest moment nimeni nu mai stie nimic de el.

Toja a jucat doua sezoane pentru FCSB, perioada in care a marcat 4 goluri si a oferit doua pase decisive. Mijlocasul columbian a fost vandut ulterior in schimbul sumei de 500.000 de euro la Aris Salonic. Presa din Columbia se intreaba ce se intampla astazi cu Toja, fotbalist cu trei prezente in nationala Columbiei din momentul in care a semnat cu o echipa din America

"In 2012, Juan Carlos s-a intors in SUA pentru a-si incerca norocul la New England Revolution. Dar o accidentare grava la spate l-a impiedicat sa joace si a rupt contractul la sfarsitul anului 2013. De atunci, rataceste singur. Nimeni nu stie unde este. Stie cineva unde este? L-a vazut cineva?

Unii spun ca se pregateste sa reapara in fotbalul columbian. Ultima oara a fost vazut in 2016, la Fortaleza si ultimul lucru care se stia despre el este ca se antreneaza cu La Equidad", scriu cei de la las2orillas.co.