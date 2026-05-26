Antrenorul a început sezonul 2025/26 pe banca Universității Craiova, l-a continuat la FCSB și l-a terminat în Superliga Turciei, la Gaziantep, unde a consemnat patru din patru înfrângeri.

Mirel Rădoi a dat verdictul după ce a schimbat trei echipe într-un singur sezon: ”Nici performanță și nici bani!”

Rădoi a bifat 26 de meciuri la Universitatea Craiova în actuala stagiune. La FCSB a stat cinci runde în play-out, iar la Gaziantep a antrenat pentru patru confruntări.

Într-un interviu pentru Pro TV, Rădoi a explicat că nu vede o problemă în acest lucru - de a schimba mai multe echipe într-un singur sezon - și a sugerat că antrenoratul la el este din pură pasiune.

”Indiferent dacă voi ajunge în situația de a schimba zece echipe într-un sezon, o voi face de zece ori, nu am nicio problemă. Eu când m-am apucat de meseria asta nu am făcut-o nici pentru performanță, nici pentru bani.

A fost pur și simplu pasiune”, a spus Mirel Rădoi.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Mirel Rădoi a mai trecut pe la FCSB (2015, 2026), Universitatea Craiova (2022, 2025), Al Tai (2023), Al Bataeh (2023-2024), Al Jazira (2024) și Gaziantep (2026).

Rădoi a fost și selecționerul României U21 (2018-2019), dar și selecționerul primei reprezentative de fotbal a României în perioada 2019-2021.