"Suntem experti!" Jucatorii de la FCSB nu pot sta departe de fotbal nici in plina pandemie! Ce au hotarat sa faca timp de 3 ore pe zi: "Sper sa facem o figura frumoasa!"

Jucatorii de la FCSB nu pot sta departe de fotbal si se relaxeaza intr-un mod inedit.

Pandemia de coroanvirus a intrerupt Liga 1, insa jucatorii de la FCSB nu pot sta departe de fotbal. Fotbalistul vicecampioanei Romaniei, Darius Olaru, a dezvaluit ca se joaca FIFA 20 cate trei ore pe zi impreuna cu colegii sai de echipa.

FRF a organizat competitia virtuala eCupaRomaniei la care participa mai multi jucatori din Liga 1 printre care si Darius Olaru. Acesta sustine ca el si colegii sai de la FCSB sunt experti la FIFA 20.

"La club suntem mai multi care jucam FIFA 20, in modul Ultimate Team si o facem destul de bine. Ar fi fost mai multi colegi de-ai mei care ar fi putut sa joace in aceasta competitie, dar eu si Vali Cretu am fost alesi, cred ca suntem destul de buni. Sper sa facem o figura frumoasa amandoi si sa ajungem cat mai sus in competitie, chiar sa o castigam.

Am jucat cu mai multi colegi, si cu Vali Cretu, dar si cu Morutan si Cristea, chiar destul de des. Jucam aproximativ trei ore pe zi, e mai mult decat o faceam inainte de aceasta pandemie. Sper sa fiu in forma luni", a declarat Darius Olaru pentru FRF.