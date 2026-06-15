Campioana europeană en-titre a controlat partida, dar nu a reușit să îl învingă pe portarul Vozinha.

Cum l-a numit Marca pe Joao Paulo, după marea surpriză de la Mondial, Spania - Capul Verde 0-0

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Joao Paulo, jucătorul celor de la FCSB, și-a făcut apariția pe teren în minutul 76, în locul lui Lopes Cabral, iar fotbalistul roș-albaștrilor nu s-a făcut de râs în fața lui Lamine Yamal. Din contră, prestația lui Joao Paulo a fost extrem de apreciată atât în țara sa, cât și în restul lumii.

La scurt timp după meci, internauții au realizat meme-uri care mai de care mai amuzante, iar una dintre ele l-a avut în centrul atenției chiar pe fotbalistul de la FCSB.

Joao Paulo a fost ”lăudat” pentru felul în care s-a ocupat de Lamine Yamal, starul momentului din fotbalul mondial.