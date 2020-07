Replica lui Bergodi pentru Dan Petrescu: "Nu vreau sa pierd energie mentala!" Ce spune despre derby-ul etapei

FCSB si CFR Cluj se intalnesc in derby-ul etapei 9 din playoff.

Campioana Romaniei este obligata sa castige pentru a ramane in lupta la titlu cu Craiova, care se afla la un punct in fata ardelenilor in clasament. Elevii lui Cristiano Bergodi joaca maine in deplasare cu Botosani.

La conferinta de presa dinaintea meciului cu Botosani, Cristiano Bergodi i-a raspuns lui Dan Petrescu, care a sugerat ca oltenii sunt favorizati pentru a castiga titlul.

"Nu comentez atacurile la adresa noastra. Nu vreau sa pierd energie mentala pentru a-i raspunde unui coleg, pe care il stimez foarte mult. Nu se stie in acest moment daca este un avantaj ca CFR Cluj joaca inaintea noastra.

Presiunea este pe toata lumea. Nu ma intereseaza foarte mult acest aspect pentru ca am vazut ca jucatorii mei sunt concentrati si motivati.

Nu stiu ce se intampla in seara asta la meciul FCSB - CFR Cluj, dar noi trebuie sa ne focusam pe ce trebuie sa facem in teren. Depindem de noi in acest moment, consider ca locul pe care il ocupam este meritat, insa ramanem cu picioarele pe pamant.

Poate sa castige CFR Cluj, dar nu ne intereseaza pentru ca, daca o sa castigam si noi, ramanem pe primul loc. Suntem la mana noastra si nu trebuie sa ne faca rau daca CFR Cluj castiga cu FCSB", a spus Bergodi la conferinta de presa.